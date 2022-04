Este es el curioso origen del apellido de William Levy

William Levy Gutiérrez es su nombre completo, pero es más conocido popularmente como William Levy. Nació el 29 de agosto de 1980 en La Habana, Cuba. Su apellido, sorprendentemente, no pertenece a su padre y su origen, nadie se lo imagina. Te contamos algunos detalles desconocidos sobre el actor del momento.

El origen del apellido de William Levy

El apellido Levy del actor cubano, no pertenece a su padre sino al de su progenitora Bárbara. Es de origen judío. Al parecer, su abuelo materno era un judío asquenazí, el cual tuvo que separarse de su propia familia cuando decidió casarse con una cubana no judía. Por ello, él creció en un ambiente familiar no religioso.

El actor vivió una infancia difícil en la isla hasta que su padrastro obtuvo asilo político en los Estados Unidos. En ese momento, William tenía 14 años y pudo emigrar a dicho país de forma legal junto al resto de su familia.

Vale destacar que mientras estuvo viviendo en Cuba, cursó sus estudios primarios y cuando llegó a los Estados Unidos se matriculó en la escuela secundaria. Allí se destacó tanto en la interpretación como en el deporte. Estudió actuación en Miami, Los Ángeles y México.

Como era un buen deportista, mientras cursaba interpretación, su verdadera pasión, se destacó como jugador de béisbol. Gracias a ello, le concedieron una beca que le permitió estudiar en la universidad, decidió matricularse en la carrera de Administración de Empresas. Sin embargo, sólo cursó dos años y abandonó porque quería dedicarse al cine mientras trabajaba como modelo.

Los primeros trabajos de William Levy

Debido a su atractivo y carisma, no le costó demasiado ser contratado por la agencia Next Models para representar exitosas campañas. Luego, consiguió participar en “Protagonista de novela” e “Isla de la tentación”, los dos realities de televisión que transmitía Televisa y en ese momento, eran lo más visto. En el primero de ellos, es donde conoció a la actriz Elizabeth Gutiérrez, quien, más tarde, se convirtió en su pareja y la madre de sus dos hijos.

Sus primeros trabajos como actor los obtuvo gracias a la productora Venevisión Internacional. Participó en algunas telenovelas, y su apellido comenzó a tener trascendencia con “Olvidarte jamás”. Luego le siguieron “Mi vida eres tú” y “Acorralada”.

Tuvo la oportunidad de trabajar en la televisión mexicana gracias a la productora Carla Estrada que le ofreció un papel muy importante en “Pasión”, el famoso melodrama de piratas de Televisa. Seguidamente, le llegó su primer papel protagónico en la telenovela “Cuidado con el ángel”. Como la telenovela fue un gran éxito, la popularidad de William Levy creció inmensamente

