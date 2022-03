William Levy: su dura infancia y el motivo por el que dejó su país natal

Actualmente, William Levy es uno de los galanes de telenovelas más famosos de la historia. Sin embargo, nada de lo que hoy está viviendo sería real sin la importante decisión que tuvo de perseguir sus sueños y dejar su país natal.

William Levy no se olvidará jamás de sus raíces en Cojímar, la Habana del Este, en Cuba. Siempre, recuerda cómo fue su infancia e incluso cómo logró salir adelante gracias a los sueños de libertad, trabajo y mucho esfuerzo. Precisamente, hace 2 años en su Instagram, escribió:

"25 Aniversario de ser libre", y agregó: "Aunque tuve una infancia hermosa en Cuba, debo decir que no fue la ma´s fa´cil". En dicha publicación, el actor se sinceró con sus seguidores sobre las limitaciones que vivió junto a su familia a la hora de comer:

"Con solo un cuarto de pollo por persona al mes, un pan por persona al di´a y raciones de comida limitadas, siempre teni´a hambre”.

La dura infancia de William Levy

Su infancia no fue del todo privilegiada como muchos se podrían imaginar. Sino más bien, estuvo llena de momentos difíciles. El propio actor contó que usaban carbón y bicarbonato de sodio para cepillarse los dientes, porque una pasta dental, tanto para él como para el resto de su familia era "un lujo".

"Poni´amos calcetines juntos para hacer una pelota de be´isbol y jugamos sin zapatos. Con creatividad e ingenio siempre encontramos una manera de perseverar".

El motivo por el que dejó su país natal

Fue antes de cumplir sus 15 años, que el joven William Levy tenía muchos sueños que los deseaba cumplir: " Finalmente, me di cuenta de que mi u´nica esperanza era abandonar el pai´s. Pase´ mis di´as contemplando el oce´ano y son~ando con algu´n di´a llegar a los Estados Unidos de Ame´rica, un pai´s donde todo es posible”.

Él nació en Cuba en el año 1980 y tuvo que salir de la isla junto a su hermana pequeña y su madre que, en ese momento estaba embarazada. El motivo por el que se fueron a radicar en Miami, según contó en su relato, es porque soñaba con algu´n di´a llegar a los Estados Unidos y triunfar.

Cuando por fin llegó el día y salió de su país natal, se le presentaron varios obstáculos que no demoró en sobrellevarlos para mejorar su estilo de vida: “No teni´a dinero y no hablaba el idioma, pero eso no importo´ porque finalmente tuve la libertad de vivir la vida que elijo y en los Estados Unidos.”.

Finalizando, agradeció al país que le abrió las puertas y también a sus fanáticos latinoamericanos por "hacer realidad los suen~os de ese pequen~o nin~o cubano".

¿Te imaginabas esa dura infancia que vivió William Levy en su país natal?