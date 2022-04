La polémica canción de José José que habla sobre un abuso

¿Habla de abuso? Tras analizar la letra de una de las canciones más emblemáticas de José José, se dio a conocer que el tema central se trata de un encuentro que no fue consentido. ¿Qué es lo que realmente quiso decir? Entérate más detalles de esta polémica canción.

Gran polémica: La canción “Buenos días, amor” de José José

Existen muchas canciones que siempre se han cantado inocentemente y luego, tras pasar los años, resultaron que sus letras eran muy controversiales. Sucedió con “El apagón” de Yuri y al parecer ahora con la polémica canción Buenos días, amor de José José. Realmente ¿habla de violación?

Cuando se analizó la letra se encontró que en general, habla de una supuesta violación o un abuso, pero no se sabe realmente si es del todo cierto. Aun así, generó mucho ruido de parte de los fanáticos.

Compartimos la letra de la canción interpretada por ‘El príncipe de la canción’. Cabe destacar que la misma, salió a la luz en el año 1997.

“Buenos días, amor”, la canción de José José ¿habla sobre un abuso?

Van a cumplirse 3 años de su muerte y ahora se cuestionan algunas de las canciones que interpretaba el exitoso cantantes, porque se considera que hablan de abuso. Una de ellas es Buenos días, amor, fue lanzada en 1997 y formó parte de la lista de sus grandes éxitos.

Vale recordar que la vida de José José, cada tanto de alguna manera se veía envuelta en escándalos. Ahora, frente a un reciente conmemorado aniversario luctuoso, sigue dando de qué hablar. La controversia es con la canción que ya se nombró, Buenos días, amor, la cual se cree que habla de una violación.

Tras un reciente análisis, se señala que su letra no hablaba de un ‘amor bonito’. Sin embargo, vale aclarar que esa canción José José solo la interpretó, pero no la escribió. No obstante, eso no lo haría acreedor a poder cantar algo sobre un abuso.

La realidad es que, de forma literal, la letra narra cómo "alguien" tuvo sexo con una mujer que se encontraba dormida a su lado. Incluso, describe el enfado que ella tuvo luego con esa acción.

Análisis de la letra “Buenos días, amor”, la canción de José José

“Confundí tu piel de nácar con la mañana

Confundí tus ojos verdes con agua clara

Tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada

Yo estaba soñando y tú, a mi lado, acurrucada”

Es muy polémico, porque además de admitir que confundió su “cuerpo con mi almohada” la letra señaló que la mujer a su lado se encontraba dormida al decir “acurrucada”. Luego, lo más sorprendente, es que reconfirma de forma muy precisa que sí habla de un abuso, porque la mujer estaba dormida cuando él comenzó a tocarle su cuerpo.

“Me perdí en tu vientre cuando aún dormías

La sorpresa abrió tus ojos”.

Por otra parte, la letra de esta polémica canción de José José señala que tomó ciertas precauciones por si la mujer llegaba a querer luchar para que dicho encuentro no se diera:

“Encerré un beso en tus labios, por si acaso, me reñías

Y cubrí tu cuerpo, pues, el alba nos veía”.

Si bien el hit Buenos días, amor fue interpretado por José José, como se dijo anteriormente, no fue escrita por él, sino por Juan Carlos Calderón. Un compositor exitoso, que escribió muchas otras canciones para artistas famosos como Luis Miguel, Plácido Domingo y Julio Iglesias, entre otros.

¿Qué opinión te merece el tema? ¿Crees que deberían inhabilitarla?