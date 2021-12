Las canciones de José José que guardan un mensaje oculto en la letra

Según los críticos, no existen dudas del talento, de la técnica de canto y de la incomparable voz que tenía el cantante José José. Sin embargo, varias de sus canciones guardaban un mensaje oculto en la letra.

Más allá de haber tenido una vida de excesos, José José nunca fue juzgado por su vida privada. De hecho, su mermada salud y algún que otro escándalo que vivió —hasta incluso, con la pérdida de su hermosa e impresionante voz—, jamás fueron motivo para el reconocimiento y la admiración que el público aún sigue sintiendo por él.

No obstante, es inevitable no recaer en el análisis de algunas de sus canciones que guardaban un mensaje oculto y que solo José José las interpretaba.

El mensaje oculto en la letra de las canciones de José José era a las mujeres

La realidad es que esas canciones tenían violencia hacia la mujer. La carrera del magnífico cantante iba por un lado, pero algunas de sus interpretaciones, en especial sus letras, estaban lejos de parecerse a un poema.

Sí, tras el análisis exhaustivo de expertos y hasta fanáticos, reconocen que varias de las canciones de José José guardaban un mensaje oculto, específicamente, faltándole el respeto a las mujeres, incluso, muchas veces, rebajándolas a objeto.

Lo peor aún, es que muchos han cantado esas canciones sin analizarlas. Pero bien, es lógico que hasta algunas mujeres —que portan con mucho orgullo la etiqueta de feministas—, lo hayan hecho también.

En detenimiento, las letras de sus canciones en general tienen un mensaje violento y hasta algunas, aterrador hacia actitudes y conductas que se llegaron a normalizar. Así fue el caso de las siguientes canciones como “Buenos días, amor” del álbum “Reencuentro” cuyo autor era Juan Carlos Calderón.

De la misma manera, sucede con la canción “Cuando vayas conmigo” del álbum “Secretos” cuyos autores eran Manuel Alejandro y Ana Magdalena. También “Vamos a darnos tiempo”, “Almohada”, "Amantes" y “Preso”, entre otras más.

Así mismo, hay que reconocer que todas las canciones del cantante mexicano casi siempre tenían un mensaje entre líneas y, mientras que algunas otras canciones que interpretó son un verdadero poema, hay otras que, a decir verdad, en estos tiempos sería impensable cantarlas.

Sorprendente, pero esas canciones de José José guardan un mensaje oculto en la letra y directamente a la degradación de la mujer. ¿Cuál de ellas reconoces y has cantado más de una vez?