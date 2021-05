¿Qué fue lo que le pasó a José José en su voz?

José José fue uno de los artistas más importantes de América Latina, realizando una exitosa carrera que abarcó más de cuatro décadas y que dejó un gran legado en la música pop latina. Uno de los golpes más duros en la vida del “Príncipe de la canción” fue la pérdida de su inconfundible voz.

Muchas fueron las teorías que se barajaron al respecto de esta inconmensurable pérdida de José José. El legendario mexicano fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, que de acuerdo con estudios publicados por The National Institute of Health, Estados Unidos, es una infección bacteriana que se presenta por la picadura de una garrapata.

“Tengo problemas con este ojo, la laringe, la faringe, con el pulmón, con el estómago, mis intestinos… Todo como resultado del ataque de la bacteria”, indicó el “Príncipe” a una entrevista a “El Telegrafo” en 2015.

Fue tan duro el golpe para José Rómulo Sosa Ortiz, como era su nombre real y completo, que intentó suicidarse: “Cuando perdí la voz por primera vez pensé en el suicidio, hubo una vez en que yo me metí la pistola en el paladar, y no funcionó. ¿Qué más señal pude haber pedido de que no era mi momento y de que algo más hermoso venía?”.

Tras ello, el intérprete de “40 y 20” se sometió a tratamientos físicos para poder cantar que incluía desinflamantes de la tráquea, cortisona, broncodilatadores y además, insulina, porque también es diabético. “Cuando estoy bien desinflamado, bien preparado para cantar es lo máximo, me falta mucho por vivir” señaló el latino en 2015.

Fuente: Instagram José José

Por último, en su libro autobiográfico “Esta es mi vida”, publicado en 2008, José José señaló que su ex esposa Anel Noreño le dio brebajes por varios años, que habrían contribuido en la pérdida de su voz. “La herbolaria si se utiliza de manera positiva ayuda a mucha gente y es muy buena, pero si se hace de manera negativa puede dañar y ser muy peligrosa. Esta señora, Anel, la usó conmigo y me destruyó, disminuyó mis posibilidades, de cantar, mi fuerza p, literalmente me chingó” expresó José José.