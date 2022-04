¿Cómo es la relación entre Bella Thorne y Zendaya?

Son pocos los “chicos Disney” que siguieron adelante y no se vieron envueltos en polémicas situaciones. Así fue el caso de Bella Thorne y Zendaya. Ambas siguieron con sus carreras y por diferentes caminos. Mientras se conocieron a temprana edad, todo indicaba que tenían una buena relación, pero no todo era realmente así. Entérate cómo realmente es hoy.

Supuesta rivalidad: La verdadera relación entre Bella Thorne y Zendaya

Ambas jóvenes se han ido haciendo su propio camino. Tal es así que, en muchas ocasiones, se ha especulado acerca de la verdadera relación de estas dos actrices que, poco a poco, fueron revelando el vínculo que las une.

Pasaron unos años después de la serie, precisamente entre 2020 y principios del 2021 cuando por su parte Bella Thorne reconoció cómo fue verdaderamente su relación con su coequiper Zendaya durante su tiempo de trabajo juntas. Lo hizo para una entrevista con US Weekly. Allí, la joven actriz admitió que, mientras rodaban Shake it Up, tuvieron que lidiar con la competitividad típica que requiere la industria:

“En la primera temporada no éramos amigas, nos costó varias temporadas tener una relación cercana”. Además, afirmó que “era muy duro tener a alguien poniéndote en contra de otro”. En la misma línea, añadió: “Eso nos afectó la cabeza porque nosotras queríamos querernos, pero nos enfrentaban constantemente”.

Sin embargo, a pesar de todo ello, Bella profundizó mucho más sobre cuando por fin se pudieron hacer amigas, por decirlo de alguna manera: “Fue cuando participamos de `Buena suerte, Charlie' porque realmente pudimos tener una hermosa charla poniendo sobre la mesa nuestras cartas y entendernos”.

Tal es así que, ante el interrogante de qué tipo de relación tienen ahora, luego de todos los enfrentamientos que vivieron, tanto Zendaya como Bella Thorne demostraron que pudieron dejar atrás el pasado. No obstante, a pesar de que no son grandes amigas, sí se tienen mucho cariño y se apoyan una a la otra. De hecho, de parte de Thorne fueron todos halagos los que tuvo con la estrella de Spider-man cuando dijo: “Ella está recibiendo el reconocimiento que se merece porque siempre ha sido increíble”.

Zendaya ¿es amiga de Bella Thorne?

Mientras que ya se conoce que Bella Thorne tiene un gran aprecio por Zendaya, nace la intriga de saber si ese sentimiento es mutuo. La propia actriz también le puso fin al misterio, y al igual que su colega aseveró que cuando eran adolescentes, mientras las cámaras estaban prendidas se las veía unidas, pero al momento en que las luces se apagaban, la realidad era otra.

Sin embargo, la madurez que adquirieron ambas, les permitió dejar a un lado todo aquello que alguna vez las separó. Según dijo Zendaya, pudieron establecer una muy buena relación que mantienen hasta el día de hoy. Aunque sus realidades son muy diferentes y no se ven demasiado, entendieron que todo era parte del momento. Eran muy niñas y no supieron del todo manejar bien su profesión.

Superada la rivalidad ¿Te gustaría volver a verlas trabajar juntas?