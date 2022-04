El alarmante comunicado de Christian Nodal que hizo estallar las redes

El intérprete de “Adiós Amor” Christian Nodal ha tenido unos meses muy agotadores, tanto en su vida personal como profesional, pues rompió su compromiso con Belinda, está preparando un nuevo disco y se le ha visto involucrado en una serie de escándalos. Todo esto ha hecho que el joven cantante esté muy estresado y se comience a cuestionar el futuro de su carrera.

En esta ocasión, lo que ha alarmado a sus seguidores, es el futuro incierto de la carrera del cantante. Incluso muchos se han comenzado a preguntar si Christian Nodal continuará cantando o si finalmente decidirá retirarse y vivir una vida tranquila, alejado de las cámaras y los flashes.

¿Qué fue lo que anunció Christian Nodal en las redes?

En un video que Christian Nodal compartió en sus historias de Instagram, y que después se viralizó, se lo podía ver sentado, viendo a dos personas de su equipo que estaban ultimando detalles y organizando todo lo que está por venir para el artista.

Sobre las imágenes el ex prometido de Belinda escribió: “Escuchando cómo no voy a descansar todo el año…”. Todo mientras se encuentra preparando su nuevo disco “Forajido”.

Hasta ese momento nada parecía fuera de lo común, hasta que se lo escucha decir: “Me retiro, me retiro ya…”. Estas palabras alarmaron a algunos de los seguidores del cantante quienes se preocuparon pensando que se trataba de una afirmación, confirmando que se retiraba de los escenarios. Aunque por el estilo del video y la forma en que lo dice queda en evidencia que Christian Nodal tan solo estaba haciendo un chiste.

El cantante de “Ya no somos ni seremos” tiene una gran carrera por delante por lo que estaremos escuchando mucho más de él durante los próximos años. No hay nada de qué preocuparse.

Los lujos en la vida de Christian Nodal

Christian Nodal supo desde el principio de su carrera que el dinero puede hacer que pierdas la noción de lo que importa en la vida. Según el cantante, su fama y sus ingresos le hicieron asociar la felicidad con coches de lujo y joyas caras.

El ganador de los Premios Grammy Latinos dijo recientemente durante una entrevista que no podía dejar de derrochar porque estaba obsesionado con malgastar en lujos.

“Pensé que el dinero era solo eso, vivir la vida a lo loco, al extremo, rápido, sin pensar las cosas. Siento que no perdí terreno, pero sí me obsesioné y llegué a un punto en el que si no usaba ropa de marca, no me sentía seguro”, confesó Christian Nodal a la revista Life & Style.

Por suerte recapacitó y se dio cuenta que la vida va mucho más allá del dinero y que hay cosas mucho más importantes. ¿Estabas al tanto de estos problemas que tuvo Christian Nodal?