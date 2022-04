Cuatro latinos famosos que fueron papá a una edad avanzada

Descubramos quienes son los famosos que fueron papás mayores. Primeramente está el actor y productor mexicano Eugenio Derbez es padre de cuatro hijos. Aislinn de 36, Vadhir de 31, José Eduardo de 29 y Aitana de 7 años. La Derbez más pequeña de la familia nació en 2014 cuando Eugenio tenía 53 años y es fruto de su matrimonio con Alessandra Rosaldo. En una entrevista en 2018, el actor reveló que la película “No se aceptan devoluciones” (2013) y su protagonista Loreto Peralta, que actuaba como su hija, lo animaron a ser padre por cuarta vez. “Yo ya no quería tener hijos, no había manera de regresar a los pañales y a los biberones, y de repente la película me cambió la vida. Después de que filmé esa película dije sí quiero volver a ser papá”, confesó.

Por su lado, RickyMartin combina una carrera exitosa con una paternidad muy presente compartida con su esposo Jwan Yosef. Es papá de cuatro niños, los mellizos Matteo y Valentino de 13, Lucía de 3 y Renn de 2 años. El cantante puertorriqueño se convirtió en papá del más pequeño a los 48 años y la noticia del embarazo la había anunciado un discurso al recibir el premio a la Visibilidad de la siguiente manera: “Jwan, te amo. Mis gemelos bellos, Valentino y Matteo, los amo con todo mi corazón. Lucía, mi niña, es la luz de mi vida. Y, por cierto, ¡estamos embarazados!”.

Alejandro Sanz también tiene cuatro hijos, Manuela de 20, Alexander de 19 y los pequeños Dylan de 10 y Alma de 7 años. El compositor español recibió a Alma cuando tenía 46 años. Es sabido que Sanz tiene una adoración por sus descendientes y lo hace saber siempre que tiene la oportunidad. Manuela es fruto de su primer matrimonio con la modelo mexicana Jaydy Michel, Alex de la relación que mantuvo con Valeria Rivera y los más chicos de su unión con la empresaria Raquel Perera.

Otro famoso que decidió ser padre ya mayor es Eduardo Capetillo, que junto a su esposa Biby Gaytán forman una de las parejas más sólidas de la farándula mexicana y tienen cinco hijos, Eduardo de 27, Ana de 25, Alejandra de 22, y los mellizos Daniel y Manuel de 8 años que nacieron cuando el actor tenía 44 años. En sus redes sociales de Capetillo comparte los momento que pasa con cada uno de sus hijos.