Por qué se separaron Justin Bieber y Selena Gómez

Selena Gómez y Justin Bieber protagonizaron una de las historias de amor más atrapantes de los últimos años, aunque la felicidad no duró para siempre como muchos de sus fanáticos hubiesen querido. La famosa pareja vivió un intenso romance intermitente, que a pesar del amor tuvo mucho dolor en el medio también. Los cantantes hicieron pública su relación en febrero de 2011, cuando asistieron juntos a la fiesta de Vanity Fair después de la ceremonia de los Oscar.

La primera vez que se separaron fue en 2012 pero al poco tiempo se reconciliaron, un año después su relación volvió a tambalear debido a las conductas rebeldes del canadiense. Justin incluso terminó en la cárcel por conducir ebrio junto a una de las chicas con las que se le involucró sentimentalmente. Oficialmente en ese momento se dijo que: "Debido a la locura de sus respectivas agendas, cada vez les resultaba más difícil mantener una relación".

Sin embargo, los rumores de infidelidad por el parte del cantante crecieron cuando se vio a Bieber en público acompañado por la modelo de Victoria's Secret, Barbara Palvin, de 19 años, con la que fue a ver la obra The Lion King, en Broadway. Con el paso de los años y luego de terminar su relación definitivamente en 2018, Selena Gómez dio declaraciones sobre su exnovio que sorprendieron a todos.

Gómez afirmó que experimentó “abuso emocional" durante su relación con el cantante Justin Bieber. "Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos “, dijo la voz de “Lose You to Love Me” en una nueva entrevista con Weekend Edition Sunday de NPR.

En todas las idas y vueltas que tuvo la pareja los motivos de la separación fueron varios, que van desde la infidelidad, maltrato psicológico, distancia, celos, rutina, entre otros. Además fuentes cercanas a la pareja agregaron que ellos eran muy jóvenes y que tomaban decisiones muy inmaduras.

La pareja de talentosos artistas comenzó su historia de amor en 2011 y separaron definitivamente en marzo de 2018. Cuatro meses después, el cantante de “Sorry” comenzó a salir con Hailey Baldwin, con quien se casó en septiembre de 2018. La pareja volvió a casarse en una segunda boda religiosa en septiembre de 2019.