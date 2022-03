Prince Royce “ahogó sus penas” tras su inesperada separación

Luego de varios rumores de separación entre Prince Royce y Emeraude Toubia, fuentes cercanas al matrimonio confirmaron que el vínculo ha llegado a su fin.

La famosa pareja del cantante y la actriz, que celebraron una boda secreta y muy íntima a fines de 2018, llevaba más de una década de amor. Mediante sus publicistas, confirmaron la ruptura a la revista People.

Aparentemente, los desencuentros en el matrimonio eran frecuentes debido a las carreras de ambos, que implicaban numerosos viajes por el mundo.

People en Español tuvo acceso a otra fuente cercana a Emeraude y Royce, que afirmó que “nunca han habido ni problemas ni muchos menos terceras personas involucradas” y aseguró que ambos están tristes por la decisión. "En verdad, hay mucho, mucho amor entre ellos, siguen siendo familia", citaron.

Jennifer Nieman, publicista de ambos, aclaró que la pareja no dará más entrevistas y compartió un comunicado del cantante y la actriz, que fueron vistos por última vez juntos en diciembre, en ocasión de la serie “With Love”, protagonizada por Toubia, que se emite por Amazon Prime.

“Con tristeza, pero con mucho amor y respeto mutuo, hemos decidido divorciarnos. Aunque el final de una relación nunca es fácil, estamos en paz con nuestra decisión, la cual, es mutua; y estamos agradecidos por la vida y el amor que hemos compartido durante los últimos diez años”, expresaron.

“A nuestros amigos y familiares, incluyendo a nuestros fans, queremos que sepan que estamos juntos en esta difícil decisión y que no hay ninguna necesidad de tomar partido alguno. Agradecemos infinitamente su apoyo mientras comenzamos este nuevo capítulo de nuestras vidas y nos deseamos todo lo mejor en los proyectos a futuro de cada uno”.

“Gracias de antemano, por respetar nuestra privacidad durante este difícil momento”, añadió la pareja.

En las últimas horas, el cantante publicó en su cuenta de Instagram algunas stories donde se lo puede observar bebiendo whiskey y cantando la canción “Yo no voy a negar que me gustas”, de Luis Miguel del Amargue.

“Yo no voy a negar que me gusta, que mis ojos se van detrás de ella, cuando pasa por mi lado me muero, por decirle que todavía la quiero”, entona Royce mientras baila, bebe y agita su vaso, lo que despierta dudas sobre su estado de ánimo tras la separación.

Mientras atraviesa este difícil momento personal, su carrera se mantiene en el estrellato. Acaba de lanzar el tema “Te espero”, una colaboración con la argentina María Becerra, cuyo video oficial en YouTube se acerca a los cinco millones de reproducciones.