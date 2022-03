Rina Lipa: así triunfa la joven y bella hermana de Dua Lipa

Rina Lipa es bailarina, modelo y estrella de las redes sociales del Reino Unido. Saltó a la fama siendo hermana de la famosa cantante británica Dua Lipa, quien la ayudó a dar forma a su carrera durante su fase inicial y, a menudo, se las ve juntas a través de las distintas redes sociales.

Además, Rina Lipa, aclamada por la revista Tatler por su talento innato, tiene más de 930.000 seguidores en su cuenta de Instagram y 10.200 seguidores en su cuenta de Twitter.

5 datos que no sabías sobre Rina Lipa

1. Rina ha sido llamada la 'Gen Z It Girl'

En la edición de enero de 2022 de la revista Tatler, se hizo referencia a Rina como la "Gen Z It Girl". El medio describe a Rina Lipa como "la actriz fabulosamente glamorosa en ascenso y sensación de Instagram". En la entrevista habló sobre su infancia en Pristina, Kosovo, como hija de Anesa y Dukagjin Lipa, así como del estrecho vínculo que comparte con Dua.

“Rina es, sin duda, una estrella en ascenso para observar”, indica la publicación sobre la joven de 20 años.

2. Hizo su debut en la pasarela en la Semana de la Moda de Milán

Rina Lipa abrió el desfile de otoño de 2021 de GCDS durante la Semana de la Moda de Milán en febrero de 2021. Lució un minivestido verde oliva con aberturas laterales durante su debut.

3. Actuará en una película de terror

Rina Lipa ha realizado algunos trabajos de actuación en comerciales, y recientemente consiguió un papel importante en una película. La joven de 20 años aparecerá en la pantalla grande en un thriller de terror dirigido por el cineasta italiano Gianluigi Carella.

No se sabe mucho más sobre el papel cinematográfico de Rina Lipa, pero podemos esperar que haga un excelente trabajo en su primer gran proyecto cinematográfico de Hollywood.

4. Tiene muchos seguidores en las redes sociales

Al día de hoy, Rina Lipa tiene más de 930.000 seguidores en Instagram. Ha estado acumulando nuevos seguidores todos los días en su cuenta, donde publica fotos de sus trabajos como modelo, vacaciones, aventuras y reuniones familiares.

Dua tiene 76 millones de seguidores en la plataforma, por lo que Rina obviamente todavía tiene mucho camino por recorrer antes de alcanzar a su hermana mayor. Pero aún así, está logrando grandes avances.

5. Rina tiene un vínculo estrecho con su hermana

Rina Lipa y Dua han desarrollado un vínculo fraternal tan estrecho a lo largo de los años. En una entrevista Rina dijo que "adoraba" a la cantante de "Don't Start Now" desde que son unas niñas.

“Trataba de vestirme como ella, le robaba la ropa. Cuando los usaba, me sentía mayor. Todavía es así, reviso su armario y digo: 'Mmm, no has usado eso por un tiempo'. Ella dice: '¡Oh Dios, trae eso de vuelta!'". Por suerte su amor a través de los años ha permanecido intacto y son igual de unidas que cuando eran niñas.

¿Qué te parece Rina Lipa?