Según Tita Bravo, lo único que pide, es que ojalá sus nietos "no lo hereden". La ex suegra de Inés Gómez Mont salió a ventilar de todo sobre la vida privada de quien todavía se encuentra prófuga de la justicia mexicana. Según ella, la presentadora ya estaría en suelo azteca y, como si fuese poco, dejó por sentado que es alcohólica.

Tita Bravo salió a exponer varios y nuevos detalles que nadie se esperaba sobre la vida privada de Inés Gómez Mont. Entre ellas, el supuesto alcoholismo que la presentadora padece, supuestamente, desde los 11 años.

Vale recordar que, hasta el momento, la comunicadora y su marido, Víctor Álvarez Puga, siguen prófugos de la justicia mexicana. Por su parte, ella había alegado su inocencia en 3 comunicados que había publicado en Instagram, pero todo continúa siendo una incógnita.

Inés Gómez Mont: por qué su ex suegra asegura que es alcohólica

Fue precisamente en una nueva entrevista que le concedió exclusivamente a TVyNovelas, publicada el 7 de marzo, que la ex suegra de Inés Gómez Mont, Tita Bravo, aseguró que, mientras fue su nuera, ella misma le había revelado que tenía problemas de alcoholismo.

Entre varias cosas más que ventiló, siempre despotricando sobre la conductora, dijo "Sí, claro; ella me lo platicó (que era alcohólica). Me dijo que empezó a tomar desde que tenía 11 años". A eso mismo, alegó: "Estábamos en una casa que tenemos en Acapulco, ahí me lo dijo".

Vale recordar que Tita Bravo es la madre de Javier Díaz, el hombre con quien Inés Gómez Mont estuvo casada desde el 2008 al 2013 y tuvo 4 hijos: Inesita y los trillizos, Javier, Diego y Bruno.

Asimismo, a Tita se le preguntó si consideraba que ese supuesto alcoholismo de su ex nuera pudiera afectar a sus nietos y ella, muy contundente, respondió: "Dicen los doctores que se hereda; esperemos que no sea el caso".

Otro de los detalles que también Tita Bravo aprovechó el momento para ventilarlo, fue sobre la supuesta práctica de santería que aseguró que Inés Gómez Mont lleva a cabo: "Sí, porque yo la acompañé a San Jerónimo con una santera, la esperé abajo del lugar. Que iba, iba” afirmó.

Según las declaraciones publicadas en TVyNovelas, Bravo agregó: "Igual, me estaba embrujando a mí y yo ni en cuenta". Por último, pidió públicamente que se entregue a la justicia, ya que sabe fehacientemente por un amigo que tienen en común, que está en México con su esposo.

¿Tú crees todo lo que dice la ex suegra de Inés Gómez Mont?