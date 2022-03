Greeicy comenzó su gira con caricias a alguien muy especial

Con presentaciones en Cali y Bogotá, la cantante colombiana Greeicy Rendón y su pareja Mike Bahía comenzaron su gira “Amantes Tour Att: Amor”.

Luego de los shows, la artista, que se encuentra en el último tramo de su embarazo, compartió en su cuenta de Instagram un tierno video. La futura mamá se mostró muy agradecida con su público, pero dirigió un agradecimiento más que especial.

En su publicación, en la que se la puede ver acariciando su vientre, Greeicy escribió: “Aquí ando dándole las gracias a este bebé que se portó muy bien y por haber hecho equipo conmigo en estas noches”. También agradeció a “todos los que nos regalaron su presencia y que hicieron que esta noche fuera mágica e inolvidable”.

La pareja de músicos, una de las más queridas del ambiente, lleva 9 años de relación y anunció el embarazo en diciembre pasado, mediante el videoclip de la canción “Att: amor”, que también da nombre a la gira.

El tour de Greeicy y Mike Bahía comenzó el 4 de marzo en la capital colombiana y continuó la siguiente noche en Cali, ciudad natal de ambos. Continúa el 18 de marzo en Medellín, y se espera que se confirmen fechas en otras ciudades y países, aunque todo dependerá del nacimiento de su primer hijo.

El hecho de que la gira coincidiera con el embarazo no fue casual, sino un detalle planeado por la pareja. En declaraciones a los medios, Greeicy afirmó: “Algo que desde siempre he hablado con el equipo de trabajo y con Mike, es que no sabíamos cuándo llegaría esta experiencia, que en algún momento de la vida llegaría, pero siempre les dije: yo necesito estar en una tarima con mi barriguita”.

“Necesito que mi bebé viva conmigo esta experiencia, así de conectado con eso que a mí tanto me apasiona y compartirlo con la gente, que al final ha sido testigo de nuestra historia”, reconoció la colombiana.

Además, por motivos evidentes, aclaró que se trata de fechas únicas, porque una vez que el bebé nazca, “el que no fue, no fue”. Se trata de “una experiencia que estamos viviendo en este momento”, añadió Rendón.

Si bien “Amantes tour” es la gira perteneciente al disco que la pareja grabó a dúo, la colombiana acaba de presentar su trabajo solista “La Carta”, cuyo focus track es el sencillo “Tóxico”. Es un disco cuyo proceso se prolongó desde antes de la pandemia, y vio la luz en este momento tan especial para ella.

Pero eso no es todo: otro momento muy esperado en su carrera acaba de llegar. El miércoles 2 de marzo se estrenó en Netflix la serie “Ritmo Salvaje”, que tiene a Greeicy como protagonista. Una semana de muchas emociones para la cantante y su familia, que pronto se agranda.