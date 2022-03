Cómo vive Paty Navidad su soltería

“Es bien importante empezar por el amor propio”, dijo la actriz y cantante mexicana, Paty Navidad, de 48 años, que ahora sí disfruta de su soltería como nunca lo había hecho antes. Tras su éxito en el reality show MasterChef Celebrity, el público pudo conocer mucho mejor otra parte de ella y, por eso, ahora decidió hablar sobre su vida personal.

Paty Navidad, feliz con su soltería

Fue precisamente para el programa Venga La Alegría Fin De Semana, que Paty Navidad contó cuál era su situación sentimental actual y, para sorpresa de muchos de sus fans, está disfrutando su soltería.

También, aprovechó para dar un mensaje donde especificó que ahora sí entiende que no se puede amar a nadie, sin amarse primero uno mismo. En la misma línea, enfatizó que vivir de esa manera le permite ser feliz para una relación sentimental, laboral o familiar.

“Yo he aprendido en la vida que a la felicidad no debemos ponerla en nadie, aunque ames mucho a la persona, la felicidad debe estar en manos nuestras, debe depender de nosotros…”, dijo.

Asimismo, expresó que vive su vida feliz con ella misma y eso es algo que se debe aprender para estar bien con los demás: “Alguien que no se puede amar a sí mismo, no puede amar a los demás, entonces es bien importante el amor propio”, expresó.

Paty Navidad responde a las críticas por su aumento de peso

Paty Navidad regresó a la televisión luego de recuperarse de su contagio de covid-19. Así es que mencionó que, por el tratamiento que recibió para recuperarse, subió de peso.

“Me hinchó y aparte traigo un problema de tiroides, por los que preguntan luego, es que sí, las mujeres tenemos desórdenes hormonales, yo vengo padeciendo desde hace algunos años, les comenté que tuve un prolactinoma, el prolactinoma no es un tumor maligno, es hormonal, bueno, es lo mismo, somos mucha hormona, ahorita traigo un desorden de tiroides, pero inicié el tratamiento hace dos semanas, así que ya pronto van a ver el cambio”, contó.

Aseguró que las críticas que hagan en referencia a su aumento de peso, no le molestan. Muy segura de cómo vive hoy, enfatizó que la gente, lamentablemente, se detiene a hablar mal de los demás porque no resuelven sus propios problemas personales. Siempre es más fácil decir “qué fea” o “qué gorda está” cuando, en realidad, se tienen que fijar en sus propias vidas.

Finalmente, subrayó: “Yo soy la que soy, eso jamás lo voy a negar porque soy auténtica y soy honesta, además, soy una mujer congruente, al final, como siempre lo he dicho, yo prefiero que me quieran algunos por ser lo que soy a que me amen muchos por ser algo que no soy, nunca voy a fingir nada, no puedo, mi esencia es esta”.

Paty Navidad está muy feliz con su soltería y dejó un mensaje claro, que, con el amor, todos se pueden salvar en esta vida y es lo único que puede acabar con lo oscuro y con el odio.

