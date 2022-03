Quién vistió a Ángela Aguilar en los Premios Lo Nuestro

¡Impactante! Ángela Aguilar causó gran revuelo por sus interpretaciones musicales en la pasada entrega de Premios Lo Nuestro. De la misma manera, lo hizo con sus vestidos que se llevaron todas las miradas. Ahora, todos quieren saber quién la vistió y el diseñador, por su parte, compartió en qué se inspiró para dichas creaciones.

Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar, usó para los Premios Lo Nuestro, 4 vestidos. Cada uno de ellos, con su toque especial, impactaron a toda la audiencia. Es una de las artistas más esperadas en la "red carpet" ya que siempre se ha distinguido por lucir a la moda y llevar las últimas tendencias.

Siendo que sus looks, esa noche, fue de los más ovacionados, la intérprete de “La llorona”, además, fue la ganadora del premio "Artista revelación femenino".

Cómo fue vestida Ángela Aguilar a los Premios Lo Nuestro

La joven Ángela Aguilar llegó a la celebración con su ya tradicional vestido con corsé. Sin embargo, en esta ocasión, el material o la tela llamó la atención porque era tipo cuero y le destacaba, más que nunca, su diminuta cintura. En cuanto a su maquillaje, como siempre, fiel a su sutil cat eye, dejó que todo el protagonismo se lo llevara su outfit.

Además, llevaba bellos detalles como accesorios en forma de hojas color dorado. Ni bien sus fans la vieron, publicaron fotografías de su impresionante estilo en las redes sociales. Desde allí, todos aplaudieron su buen gusto. Ese vestido, en particular, fue diseñado por Iann Dey, una marca mexicana con sede Guanajuato.

Durante su nombramiento como ganadora, Ángela apareció con un increíble jumpsuit en color negro que tenía un detalle muy vaquero al llevar flecos en la espalda. Pero, a lo último lució un vestido muy auténtico que llevaba su nombre grabado entre las clásicas figuras de flores. Entallado y con corte sirena, ese vestido también fue diseñado y confeccionado por la mexicana Iann Dey, que hizo el primer vestido de cuero con el que llegó.

Furor y ovación: quién vistió a Ángela Aguilar en los Premios Lo Nuestro

La hija de Pepe Aguilar lució 4 vestidos imponentes y, cada uno de ellos tenía el toque lagunero. Felipe Alvarado fue quien vistió a Ángela Aguilar en los Premios Lo Nuestro. El reconocido diseñador nació en Durango, pero estudió la carrera de Diseño de Modas en la comarca y, por ello, se considera lagunero.

El artista fue el encargado de confeccionar "el vestido" de la noche en rosa pastel con encaje, como también los adornos de flores con el que cantó "La Malagueña". Felipe mismo contó cuando el equipo de producción de Ángela lo contactó en enero para pedirle el vestido de la joven: “Ellos ya sabían de mi trabajo, porque ahora radico en Zacatecas y aquí tengo mi negocio. Como saben, la familia Aguilar es de Zacatecas”.

También confesó en qué se inspiró cuando decidió crear el atuendo para la joven talentosa: “Buscamos una ‘princesa mexicana’; quise que asemejara un cuento de hadas, donde un hada madrina toma los elementos del jardín para construir con magia su vestido”.

Agradecido por haber sido elegido por Ángela Aguilar, Felipe contó que estudió la carrera en la Comarca Lagunera y lo destacó porque es la tierra que siempre lleva en su corazón: “Cursé la Licenciatura en Mercadotecnia y Diseño de Modas en la Comarca. Mis primeras clientas fueron mis propias maestras”.

El diseñador lleva 7 años dedicado al 100 por ciento a su profesión. Está convencido de que eligió la carrera correcta porque pasan los años y tiene este tipo de satisfacciones como ahora, que tuvo el honor de vestir a la talentosa Angela Aguilar:

“Siempre me ha encantado ver vestidos de ceremonia, de niño veía las fotografías de boda de mi mamá y de mi abuela y me fascinaban. Elegí la carrera correcta, en todo este tiempo me ha dado bastantes satisfacciones. Espero seguir confeccionado hermosas prendas”.

¿Cuál de todos los atuendos que lució Ángela Aguilar en los Premios Lo Nuestro te gustó más?