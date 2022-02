La joven estrella Ángela Aguilar admitió que sí tiene pretendientes y que está enamorada. Sin embargo, aclaró que, por el momento, solo se encuentra enfocada en su carrera como cantante y más ahora que se alejó de su papá, Pepe Aguilar, y de su hermano Leonardo para crear su propia historia.

Cabe recordar que la joven de 18 años, perteneciente a la Dinastía Aguilar, comenzó en el medio del espectáculo cuando era muy pequeña y siempre de la mano de su padre, el cantautor Pepe Aguilar. El hecho de pertenecer a una de las familias más importantes de la industria, gracias a sus abuelos Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre, y a su talento innegable, hoy es considerada una de las máximas figuras del regional mexicano.

Ángela Aguilar habla abiertamente de su vida amorosa y sus pretendientes

La famosa cantante de “La llorona” se presentó hace muy pocos días en la Arena Ciudad de México y, previo a dicho concierto, dio una entrevista en exclusiva para Maxine Woodside y There Soto. Allí, abrió como nunca su corazón y hablo abiertamente de su vida amorosa. Inesperadamente, reveló que sí tienes pretendientes, pero que, por el momento, no está pensando en eso: “Hay muchos galanes y pretendientes, pero no queremos eso ahorita” dijo entre risas.

Asimismo, también se refirió a que está enamorada, pero no de un chico, sino de las cosas que le pasan y de las personas que la rodean en su vida: “Estoy enamorada de la vida, de la música, de mi familia, de mis perritos, de mis caballos, de la ilusión que me trae este nuevo disco, la ilusión de estos premios a los que me acaban de nominar. Estoy enamorada de la vida, de verdad”.

Durante la misma entrevista, también habló sobre el extraño ritual que tiene siempre antes de subirse a un escenario. La joven Ángela Aguilar sorprendió mucho al revelar que, previo a cada concierto, se separa de todos para calentar su voz y concentrarse en cómo quiere que se desarrolle su show.

No debería llamar mucho la atención, ya que es bien sabido que desde pequeña es una joven muy disciplinada y la hace feliz impresionar a sus fanáticos. En la misma línea, confesó que le gustan tanto los vestidos que usa durante sus presentaciones, que desearía hacer más cambios, pero su familia no la deja.

“Me encanta cambiarme de ropa y me encanta tener muchos vestidos. Son diferentes facetas en el show que me gusta tener, pero mis papás siempre me están arreando porque me dicen ‘Ángela, no te puedes cambiar ocho veces en el show’ (…)”.

¿Quiénes crees que sean los pretendientes de Ángela Aguilar? Cuéntanos.