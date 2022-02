El poderoso mensaje de Ángela Aguilar en los Premios Lo Nuestro 2022

La cantante Ángela Aguilar, forma parte de una familia que ha mostrado su talento, desde el Charro de México, Antonio Aguilar hasta los hijos de Pepe Aguilar. Desde que obtuvo reconocimiento con su interpretación de “La llorona” en la entrega de los Grammy Latinos en 2018, ha demostrado ser heredera de ese talento.

La joven artista mexicana ya se ha destacado en escenarios junto a miembros de su familia y ha realizado participaciones con artistas tales como Christian Nodal y Pipe Bueno. Aguilar comparte su pasión por la música con su prima Majo, quien en la última gala de premiación fue su competidora directa.

Ángela Aguilar llegando a los premios. Fuente: Instagram @angela_aguilar_

Hace ya un tiempo que desde distintos medios de comunicación e incluso, algunos fans de la joven, han señalado que existe una supuesta rivalidad entre Ángela y su prima, Majo Aguilar. Esta última, no recibió nada bien los comentarios y ha aclarado que estos dichos le causan gran molestia debido a la cercanía que tiene con su familia.

La intérprete de “Ahí donde me ven” negó que exista un conflicto entre ambas y añadió “No hay rivalidad y justamente agarré mi celular porque ayer le escribí a mi prima y le mandé muchos stickers diciéndole que muchas felicidades por su nominación. Literal no hay rivalidad entre mi prima y yo porque empezamos a cantar juntas en la despedida de mis abuelos, la adoro”. “De verdad, yo creo que como mujeres no nos podemos dar el lujo de tener rivalidades porque estamos en un momento y en un género donde eso ya no se acepta”, agregó la cantante Aguilar en entrevista con Despierta América

En el escenario como más le gusta a Ángela Aguilar. Fuente: Archivo

Asimismo, en la gala de premiación Lo Nuestro 2022, Ángela Aguilar resaltó la importancia de las mujeres dentro del género regional mexicano. “Quiero dedicarle esto a todas las mujeres, porque el género regional mexicano es un género que necesita traer a más mujeres y estoy muy contenta de poder representar a la nueva generación de mexicanos y espero que todas las niñas que nos están viendo en casa se animen porque las mujeres fuertes sí podemos”, declaró la interprete en su discurso al momento de recibir el premio Artista revelación femenina.