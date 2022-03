Will Smith y Jada Pinkett, el acuerdo de libertad para conservar la pareja por 25 años

La 94° Edición de los Premios Oscar puso bajo el foco a la pareja de Will Smith y Jada Pinkett. Luego de que Smith le propiciara un golpe al presentador Chris Rock, que se había burlado de su esposa, el ganador a mejor actor hizo públicas sus disculpas.

En su discurso al recibir el galardón, el intérprete hizo hincapié en las locuras que alguien puede hacer por amor, en referencia al vínculo que lo une con Pinkett desde hace 25 años.

El hijo de la pareja, Jaden, también se hizo eco de lo sucedido y mediante las redes sociales avaló el comportamiento de su padre, al tiempo que el mundo entero puso en evidencia y manifestó su repudio ante un claro acto de violencia.

Aunque Will recogió el Oscar entre lágrimas y completamente deshecho por lo ocurrido, en una de las fiestas posteriores a la gala se mostró completamente eufórico, sonriente y bailó para las cámaras, rodeado de su familia.

El protagonista de “Rey Richard: una familia ganadora”, papel por el que obtuvo su primera estatuilla de la Academia, lleva más de 25 años al lado de la artista Jada Pinkett, nacida en Maryland en 1971, con quien tiene dos hijos en común, Jaden, de 23 años, y Willow, de 21 años. Además, el actor tiene un hijo mayor, Trey, de 29 años, que nació durante su primer matrimonio con la actriz Sheree Zampino.

La historia de amor de Will Smith y Jada Pinkett comenzó en 1997, cuando ella se presentó a un casting para El príncipe de Bel-Air, la serie que protagonizaba el actor. Jada no pasó la prueba, pero el intérprete se enamoró locamente de ella y dejó a su primera mujer para iniciar una nueva vida.

"El divorcio ha sido el mayor de mis fracasos", llegó a decir Smith con el paso del tiempo. También reconoció que la decisión de separarse provocó un distanciamiento con su hijo mayor que todavía le pesa.

La pareja habló públicamente sobre esta situación tan personal del actor, al igual que hizo cuando saltaron los rumores sobre la relación extramatrimonial de Jada con el popular rapero August Alsina. La artista confirmó a su marido este 'affair' y a finales de 2021 el actor aseguró en la revista GQ que su mujer no era la única que había tenido aventuras durante su matrimonio.

"Aunque al principio fue una relación monógama, ahora ya no lo es", afirmó el ganador del Oscar. En sus memorias, tituladas Will, el intérprete explicó que Jada y él comenzaron su relación a una edad muy temprana y que al madurar se dieron cuenta de que tenían un concepto totalmente diferente del matrimonio. "Nuestro matrimonio no estaba funcionando", escribió Smith en su libro. "Ya no podíamos fingir. Ambos nos sentíamos miserables y, claramente, algo tenía que cambiar". Entonces llegaron a un acuerdo para ser una pareja abierta.

La decisión, según declaró el actor, no fue fácil, pero "vivir esta libertad que hemos pactado y el apoyo incondicional que nos damos el uno al otro es, para mí, la definición más alta del amor".

EL actor ha declarado en más de una ocasión que vive "en cuerpo y alma" para su mujer, y esta ha asegurado que siempre va a estar al lado de su marido pase lo que pase.

Jada no se ha pronunciado de momento sobre la agresión de Smith en los Oscar y ha preferido mostrar la cara más dulce de la velada, compartiendo detalles de su look o posando con la mejor de sus sonrisas en la alfombra roja.