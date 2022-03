¡Enormes! Los hijos de Elton John, protagonistas de la velada benéfica de su padre

Cada año, Elton John y su marido, David Furnish, organizan una fiesta en torno a los Premios Oscar para recaudar fondos para su fundación de lucha contra el Sida. Pero este año y por primera vez, Sir Elton no pudo asistir a la habitual cita, que en su 30° edición volvió a realizarse de manera presencial.

Sin embargo, en lugar de suspender el tradicional evento, Elton dejó encargados de recibir a los invitados a dos anfitriones muy especiales: sus hijos Zachary, de once años y Elijah, de nueve, quienes junto a su esposo, David Furnish, recibieron a las estrellas que acudieron a la celebración.

Se trata de la primera vez que Elton John no puede asistir a la gala benéfica, y el motivo está más que justificado: se encuentra realizando su gira Farewell Yellow Brick Road, que visita diferentes ciudades del mundo.

Lo que sorprendió a los asistentes y al público que pudo asomarse a la fiesta a través de las fotos, fue lo crecidos que están los hijos de Elton y David, que posaron frente a las cámaras con idénticos atuendos: traje de color azul, camisa blanca y corbata a lunares rojos.

Además, los pequeños llevaron chaquetas personalizadas con sus nombres bordados en un bolsillo, junto a un rayo amarillo, un sable y dos estrellas.

Elton se manifestó a través de las redes sociales: "Muy triste por perderme estas fotos familiares de la fiesta esta noche con David Furnish, Lady Gaga y los chicos... pero les envío mi amor a todos y gracias por apoyar a la Fundación Elton John contra el Sida. ¡Significa mucho para nosotros!", escribió el músico al compartir una foto de su familia posando con su gran amiga Lady Gaga.

Aunque David no pudo contar con la compañía de su marido, sí tuvo la presencia de un montón de celebrities que quisieron aportar su granito de arena en esta noche tan especial. Es el caso de la modelo Heidi Klum, que posó de lo más cariñosa con Tom Kaulitz, las actrices Nathalie Emmanuel y Lucy Hale, la diseñadora Donatella Versace, las cantantes Tinashe y Demi Lovato, o el bailarín Sam Asghari, aunque no se mostró acompañado de su novia, Britney Spears.

También disfrutaron de la velada Liam Payne y su novia, Maya Henry, la protagonista de This is us Chrissy Metz, Eric McCormack, Jane Seymour, Christina Hendricks, Sabrina Carpenter, Cassey Affleck, Petra Nemcova, Chris Pine, Ed Harris o Sofia Richie, quien por primera apareció públicamente junto a su nueva pareja, Elliot Grainge.