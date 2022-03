Rocío Flores dio detalles de su asombrosa transformación

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores sorprendió hace un tiempo con un gran cambio en su aspecto físico al bajar 16 kilos. Como consecuencia, se sometió a una cirugía estética en su pecho que la dejó encantada y compartió los detalles.

La cirugía de Rocío Flores consistió una reconstrucción de pecho para mitigar los estragos físicos que le había causa la pérdida de peso que ha experimentado en los últimos meses. Ya avanzada en su recuperación, explicó a través de sus redes sociales cómo se encuentra y las molestias que ha sufrido a lo largo de este tiempo.

Después de haber recibido numerosas preguntas interesándose por su operación, decidió responder a través de sus historias de Instagram: “Ha sido bastante llevadero, tuve molestias a las 3 semanas de operarme pero por lo general súper llevadero”, explicó la hija de Antonio David, que sin duda ha quedado muy satisfecha con el resultado.

“Hace unos días fue a revisión con mi doctora, me dijo que estaba todo en orden, cicatrizando bien y el pecho bien”, detalló la colaboradora de ‘El programa de AR’. “Mi operación no fue nada fácil. Me hice una reconstrucción y con prótesis”, añadió Rocío. Pese a tratarse de una intervención no exenta de riesgo, aparentemente todo ha resultado perfecto.

Desde que debutó en televisión hace dos años y medio como defensora de Antonio David Flores, la transformación de Rocío fue radical, no solo en lo referente a su experiencia frente a las cámaras, sino también en lo relativo a su aspecto físico.

Recientemente, Rocío dio sus primeros pasos como colaboradora de ‘Ya son las 8’, programa en el que también trabaja Marta Riesco. Allí fue muy bien recibida por Sonsoles Ónega y sus compañeros, y además de hablar sobre la novia de su padre o Ana María Aldón, no dudó en sincerarse sobre el impresionante cambio físico que ha sufrido tras su paso por 'Supervivientes'.

Rocío reveló que en la isla perdió más de 16 kg y contenta con el cambio decidió seguir con el proceso gracias a una dieta equilibrada y deporte. "He mejorado mucho pero sigo siendo la misma", admitía.

Sin embargo, al ver imágenes de su pasado, Rocío no reniega de su cuerpo, todo lo contrario: "No tengo una sensación negativa al verme como era antes", expresó, dejando a la vista que nunca ha tenido un problema con su figura.

Al referirse a su vida privada, Rocío declaró que todo sigue muy bien con Manuel Bedmar: "Mi vida amorosa está muy bien y estoy muy contenta", relató. Aunque seguirá viviendo en Málaga, sus compromisos profesionales la mantendrán en un ida y vuelta constante a Madrid.