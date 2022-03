Marco Antonio Solís pasó muchos años sin cortarse la barba por este curioso motivo

A lo largo de toda su trayectoria, Marco Antonio Solís ha lucido diferentes estilos. Sin embargo, el más imponente o el que más le ha durado fue su melena larga y su característica barba. Cuando le han preguntado por qué pasó muchos años sin cortársela, contó el motivo y dejó a más de uno sorprendido.

Marco Antonio Solís reveló por qué no se corta la barba

La realidad, es que el cantautor mexicano Marco Antonio Solís no siempre usó barba ni el cabello tan largo como en la actualidad. Aunque es uno de los artistas más importantes de Latinoamérica, teniendo en cuenta su excelente trayectoria y calidad musical, no todo es música en su vida.

Considerado como un hombre muy coqueto y pendiente de su imagen, siempre se destacó por su particular look. Por ello, es que se lo reconoce desde hace años con el cabello largo y una cultivada barba, aspectos que muchos creen que siempre ha sido así, pero no.

Si bien su larga cabellera estuvo presente en su vida musical desde sus inicios, la barba apareció recién con los años. Precisamente, hay un video que refleja aquellos tiempos donde el cantante con su ex grupo 'Los Bukis', en la década de los 80, estaba más joven y con un rostro sin vello facial.

Vale recordar también, que en más de una ocasión solo llevaba un vistoso bigote con el cabello más al estilo melena. Sin embargo, el gran interrogante de por qué pasó muchos años sin cortarse la barba, lo develó con un debate en su Twitter. Fue el propio Buki quien planteó el motivo por el que no había vuelta atrás después de tener barba durante tanto tiempo:

“Yo creo que una vez que te dejas la barba ya no debes quitártela nunca” fueron sus palabras exactas y al parecer, cumplió con su fe, su creencia o simplemente, por el gusto de cómo le queda. A partir de esa iniciativa en las redes sociales, hizo énfasis en que no tenía interés en cortársela ya que no solo le gusta a él, sino a su esposa, Cristy Solís.

Afirmó que se siente muy a gusto con ella cuando se mira al espejo y duda cortársela en algún momento de su vida. Quizás, a veces la ha tenido más voluptuosa y ahora menos, pero actualmente, a sus 62 años, ya no hay dudas de que su estilo característico es con ella y de seguro lo acompañará por siempre.

¿Tú piensas igual que Marco Antonio Solís?