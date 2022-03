Desde el inicio de la relación, todo lo que rodeó a Pamela Anderson y su decisión de casarse repentinamente con su guardaespaldas, fue polémico. Ahora, sus declaraciones, tras solicitarle el divorcio, son muy controversiales. Entérate los motivos de su decisión.

Pamela Anderson y el quinto marido

Fue a principios de la cuarentena que Pamela Anderson decidió contratar un guardaespaldas llamado Dan Hayhurst. Tras varias semanas de pasar casi todos los días juntos, se terminaron enamorando y fue así que repentinamente sellaron su amor con una boda secreta en la nochebuena del 2020.

Aunque parecía una historia de amor como la película “El Guardaespaldas”, para ambos, esta era su quinta boda. Pero ese no fue el motivo. Su historia de amor duró mucho menos de lo previsto. A los 12 meses de haber dado el “sí quiero”, la pareja decidió ponerle fin a su relación y todo, cuando ni siquiera habían llegado a formalizar su matrimonio legalmente.

Los motivos por los que Pamela Anderson se divorció de su exguardaespaldas

Aunque se especuló con muchos temas, allegados a la actriz confirmaron que su guardaespaldas, ahora exmarido, era “grosero, poco solidario y un imbécil”. De la misma manera, contaron que la pareja estaba muy bien y hasta fueron muy felices durante el aislamiento. Sin embargo, tras volver a la vida “normal” todo desencadenó en una serie de episodios que terminó desgastando la relación.

Aunque la actriz no haya salido a dar declaraciones, se asegura que los motivos por los que Pamela Anderson se divorció de su exguardaespaldas, es porque no era lo que ella espera de un hombre a su lado.

Por su parte el guardaespaldas, desilusionado, sí salió a hablar: “Dejé todo por Pam. Ella debía 200.000 dólares en facturas y no tenía forma de pagarlo. Así que lo hice yo y este es el agradecimiento que he recibido. No hay más tonto que un viejo tonto”.

Además, contó que la también modelo fue quien le propuso matrimonio a través de un correo electrónico y tiene cómo demostrarlo: “No hace falta decir que cuando me envió un mensaje de texto diciendo que quería casarse, fue como un sueño hecho realidad a pesar de que estaba comprometido con otra persona”.

El divorcio aún se está gestionando en Canadá, precisamente en la isla de Vancouver, donde vivían juntos.

Pamela Anderson acusada de romper con la familia del guardaespaldas

Fue el agente de la Pamela Anderson quien salió a confirmar el rumor del divorcio de la modelo: “Dan resultó ser un idiota con Pamela”. Según aseguraron cercanos a la actriz, ella se fue de la casa donde vivían juntos y actualmente se encuentra en California para pasar más tiempo con sus 2 hijos.

Un amigo de Pamela, también salió a dar su versión de este divorcio confirmado: “Después de pasar dos años viviendo cada segundo con alguien, llegas a conocerlos para mejor y también para peor. Al hacerlo, Pamela se dio cuenta de que Dan no es el indicado”. Asimismo, agregó: “Las cosas no son nada amistosas entre ellos en este momento porque ella decidió que no tenían nada en común. Él no la trató de la forma en que ella quería que la trataran”.

La estrella de "Baywatch" a sus 54 años reconoció a su círculo cercano, que su relación estuvo plagada de drama desde el principio. Fue Carey, la ex esposa de Dan Hayhurst, que habló y acusó a Anderson de haber destruido su familia:

“Quiero que la gente sepa que mi relación de casi cinco años, con tres hijos involucrados, terminó debido a la aventura que Pam y Dan comenzaron cuando él todavía estaba conmigo”. En la misma línea, agregó: “Es triste que la gente celebre esto y los anime cuando comenzó con engaños, negaciones y decisiones que destrozaron la vida de todas las personas involucradas”.

Los motivos por los que Pamela Anderson se divorció de su exguardaespaldas, pueden ser muchos o pocos de ambos lados, pero, ese matrimonio, sin dudas, trajo mucha polémica. ¿Qué opinas?