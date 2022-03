Mark Ruffalo y Jennifer Garner recrearon la escena de "Si tuviera 30" y emocionaron a todos

A 18 años del estreno de "Si tuviera 30", sus protagonistas, Jennifer Garner y Mark Ruffalo, recrearon una icónica escena que provocó suspiros en los fans más nostálgicos, y en los otros también.

La excusa para el reencuentro fue el rodaje de la película The Adam Project, en la que ambos integran el reparto, una superproducción de Netflix que entre sus figuras tiene a Ryan Reynolds y Zoe Saldaña.

“Me sentí muy cómoda. Fue como una continuación de nosotros como personas y de nuestros personajes en ’13 going 30’, como si de una manera hubieran estado casados ??todo este tiempo”, dijo Jennifer Garner sobre el nuevo filme, que se estrenó el 9 de marzo y ya es un éxito en la plataforma.

Además, la actriz aseguró lo cool que está la película y lo felices que se sintieron de poder verse después de tanto tiempo.

“La película realmente trata sobre cómo el amor trasciende el tiempo, especialmente el amor familiar. También hay amor romántico: Zoe Saldaña y Ryan Reynolds son increíbles juntos. Pero, a mí me conmueve mucho el amor de un padre con su hijo, el amor de un hijo con su padre, y, lo mismo con una madre y un hijo también”, indicaron.

Fue en ese marco que los actores tuvieron la idea de recrear la emblemática escena de “Si tuviera 30”, en la que se puede ver a la pareja de actores, que interpretaban a Jenna y Matty, abrazados en un sofá.

Los actores, que en este nuevo proyecto se ponen en la piel del matrimonio de Ellie y Louis, ambos padres de Adam Reed (Scobell), compartieron el reencuentro en sus redes, y los seguidores reaccionaron sin demora.

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 12 millones de seguidores, Jennifer comparó ambas imágenes y escribió: “13 going 30, the reunion”. Con más de dos millones de likes, la foto despertó comentarios de sus fans de todo el mundo como “Jenna & Matty 4EVER”, “Esto es lo mejor, no puedo esperar para verla”, “Amo ese filme con todas mis fuerzas” y “Chicos, lucen igual”.

Mark Ruffalo, por su parte, compartió con sus más de 20 millones de seguidores un breve video en el que, junto a Jennifer, recuerdan con nostalgia aquella película. Al referirse al nuevo proyecto, el actor consideró que podría ser una continuación de la historia de Jenn y Matt, que luego de 14 años siguen juntos, casados y son padres de un niño.