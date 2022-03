Kim Basinger, espléndida a sus 68 años

La mítica actriz, productora y modelo estadounidense Kim Basinger, que llegó a la fama mundial gracias a filmes como “Nueve semanas y media” y “Batman”, se mostró en una selfie a sus 68 años. En una foto subida a las redes sociales por Ireland Eliesse Baldwin, la hija tiene con el actor Alec Baldwin, se puede ver a la celebridad posando sin temor al primer plano, y su imagen sorprendió al público por su inconfundible belleza.

Foto: Instagram Ireland Baldwin

La actriz, que fue una de las más aclamadas en la década del 80, participando en más de 30 películas, decidió retirarse y se mantiene alejada de la vida pública. En su cuenta de Instagram, la ganadora del Óscar por el filme “L.A. Confidential” comparte sólo algunos flashes de su vida privada, pero utiliza ese medio para diversas causas, como pronunciarse en contra de la guerra y mostrar su faceta como activista por los derechos de los animales.

Además, la actriz comparte con sus 187 mil seguidores, algunos recuerdos de su época dorada, con fragmentos de filmes y fotografías de publicidades que protagonizó para importantes firmas.

Sin embargo, mediante la actividad en redes sociales de su entorno, de vez en cuando se puede ver a Kim en alguna imagen actual.

Ese fue el caso de la selfie que compartió su hija, Ireland Baldwin, con el epígrafe “Momma”, y un corazón. Las dos se ven espléndidas, luciendo el mismo color de ojos y grandes sonrisas.

Pese a que se puede observar que Basinger ha recurrido a algunas cirugías estéticas, su belleza natural resalta, al igual que su piel tersa y su icónico cabello rubio. Pero además del cuidado de la piel, lucir radiante como ella pasados los 60, es también consecuencia de sus hábitos de vida saludables que incluyen la práctica de ejercicio y una dieta óptima.

Según informa el portal Telva, la actriz desde hace años es vegana y no come carne ni lácteos. Sin embargo, consciente de los requerimientos de su cuerpo, consume verduras de hoja verde y legumbres para asegurarse su ración de proteínas a diario. Al respecto, una de sus frases más conocidas es: “Si pudieras sentir o ver el sufrimiento, no lo pensarías dos veces. Devuelve la vida. No comas carne".

Para mantenerse en forma, recurre a ejercicios como Pilates, yoga, estiramientos, elíptica. Su rutina de actividad física incluye seis sesiones de una hora a la semana, cumpliendo rigurosamente con sus ejercicios para mantener su salud y su cuerpo.