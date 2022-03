Así Lucía Laura Flores antes de abusar del botox

Laura Flores habló abiertamente acerca de las cirugías y de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido. Entre ellas, se hizo una lipectomía. Pero abusar del botox le ha traído malas consecuencias. Es increíble cómo cambió. Mira el antes y después. Asombroso.

Es guapísima desde joven. Sin embargo, actualmente a sus 58 años, Laura Flores ya no es la misma. Es increíble como abusar del botox le cambió su rostro. Entre varias de sus experiencias, ella misma recordó que en una ocasión fue con un médico para que le aplicaran "algo" y ahora asegura que: “Se le pasó la mano”, ya que le cambió el aspecto, exagerando sus expresiones faciales hasta dejarle las cejas a la mitad de la frente. ¡Gravísimo!

Increíble: Laura Flores abusó del botox

La propia Laura Flores ya se lo toma a gracia y en una charla con compañeras relató su experiencia para reírse: “Una vez se me pasó la mano con el bótox, parecía Maléfica, la ceja acá arriba, se fue para arriba y yo en novela. Me tuve que depilar toda la ceja y maquillarla abajo”.

Contó que se aplicó botox en el rostro para “suavizar” esas arrugas que iban apareciendo, pero tuvo un inconveniente que la dejó como el personaje de “Maléfica”. “El botox se puso de moda, lo bueno es que se te pasa. Una vez se me pasó la mano con el bótox, parecía yo ‘Maléfica’, la ceja se fue para arriba y yo en novela, me tuve que depilar toda la ceja y maquillarla abajo” confesó.

En ese momento se encontraba en medio de un proyecto televisivo y no podía aparecer así frente a las cámaras, por eso tomó una decisión de inmediato, maquillarse como nunca lo había hecho. Sin embargo, no pudo ocultar demasiado el cambio y recordó las críticas que recibió.

La inseguridad que la llevó a Laura Flores a las cirugías

Aún así, también confesó que eso no fue el único procedimiento al que se ha sometido. A pesar de que las conductoras de Netas Divinas la felicitaron por el abdomen que tiene, ella confesó que es el resultado de haberse sometido a una abdominoplastía. En cuanto a esa decisión, se siente satisfecha con el resultado, pero reconoció que sólo lo hizo por una inseguridad que podría haberla trabajado con otros expertos.

“Yo quedé muy contenta, o sea, emocionalmente me satisfizo mucho hacerme la cirugía, pero reconozco que todo venía motivado por un rollo emocional. También hay que trabajar otras cosas. Yo tenía una inseguridad que me llevó a hacer una lipectomía, no era una necesidad realmente, (…) el problema es que no lo hice porque me hiciera falta, eso sí está mal”.

Laura Flores ha contado que todas sus intervenciones tienen como fin sentirse joven, pero, sobre todo, siempre desea un bienestar con su figura. Aunque la pasó mal por abusar de los tratamientos de “belleza”, está convencida de que haciendo las cosas bien, con un buen profesional, está bien querer verse mejor.