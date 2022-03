Por qué se separaron Sebastián Yatra y Tini Stoessel

Tini Stoessel y Sebastian Yatra anunciaron la ruptura de su relación amorosa a mediados de mayo de 2020. Es por ello que desde ese momento, los nombres de ambos, no han dejado de estar en los titulares de espectáculos: primero por el impacto que generó la noticia y luego por querer saber el por qué de esta decisión.

Para los seguidores todo ha sido muy confuso, especialmente porque cuando se notó que Yatra y Tini estaban muy alejados en las redes sociales, el colombiano comenzó a acercarse más a la también cantante Danna Paola, con quien lanzó un tema musical en conjunto. Tras la cercanía de ambos, Danna Paola fue rápidamente tildada por la prensa y los fanáticos como “la tercera en discordia” y el motivo de la separación.

Sin embargo, ella alegó en varias oportunidades que su vínculo con Yatra era solamente profesional. Por su parte, Tini brindó una entrevista para decir cómo está sobrellevando la situación y aunque dijo que nunca revelará la causa directa de la ruptura, sí señaló algo que impidió una conversación para tratar de arreglar las cosas con Yatra: la distancia.

“La distancia jamás ayuda, había necesidad de charlar personalmente. Nos hubiese encantado que así fuera, pero no tuvimos el chance”.

Mientras que el cantante colombiano dijo en su momento que: "Siempre digo que el hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso. Para mí esto que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida. Para mí siempre seguirá siendo un milagro bonito, positivo, algo con lo que he crecido. Ojalá que siempre podamos conservar esa amistad”.

Lo cierto es que el verdadero motivo de la separación de ambos artistas fue la distancia y el desgaste de la relación, sobre todo por parte del colombiano. Asimismo, la presencia de una tercera en discordia, fue uno de los fuertes rumores que hasta el día de hoy continúa sonando sobre el fin de esta pareja.