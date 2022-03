Así de hermosa está hoy Celia Pedraza, la hermana de María Pedraza

Fue la propia actriz María Pedraza quien sacó de dudas a sus fans y demostró lo hermosa que es sencillamente al natural su hermana, Celia Pedraza. Un gran descubrimiento, fue lo parecida que son, al igual que la belleza que ambas heredaron.

En dicha fotografía, no solo se pudo apreciar a la madrileña María Pedraza que estaba muy feliz sino disfrutando de la compañía de su inseparable hermana, Celia Pedraza. Por supuesto que, no hay foto en la que la actriz no conquiste a sus fanáticos y por ello cuenta con más de 12 millones de seguidores en su Instagram.

Sin embargo, poco se conocía de Celia, su hermana mayor. En una entrevista exclusiva, ambas contaron los recuerdos de su infancia y co´mo han afrontado sus vidas.

Celia Pedraza, la hermana de María Pedraza

"María siempre ha bailado desde pequeñita ¡y era muy divertida! Nada le daba vergüenza, tenía mucha soltura. Unos años después mi madre se empeñó en que probara suerte como actriz ¡y ahí está!” reveló Celia para Vanity Fair.

Celia es la hermana mayor de María Pedraza y no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo. De hecho, mantiene un perfil bajo al lado de la famosa. Ella misma contó: “Soy funcionaria, estudié tres años de Derecho. Siempre he tenido muy claro lo que quería ser de mayor. Me encanta mi trabajo”.

Se llevan 4 años, pero desde pequeñas compartían habitación y hasta hace poco les encantaba quedarse hasta altas horas charlando: “Nos ayudamos mucho, aunque de pequen~as nos llevábamos regular y discuti´amos por todo porque somos muy distintas. ¡Mis padres ya no sabi´an que´ hacer!”.

Por su parte, Celia es mucho más tímida que su hermana. Pero, además de que es hermosa como la famosa actriz, tienen muchas cosas en común que comparten. Entre ellas, a pesar de tener dos mundos muy diferentes, les gusta hacer planes juntas, salir a comer o cenar, disfrutar de la buena comida y sobre todo, reírse juntas.

A Celia le gusta mucho el arte y le apasiona el interiorismo, la cocina y la fotografía. “Me encanta la fotografía, y hago muchísimas fotos, aunque no todas las expongo. Me gusta captar la esencia de cualquier sitio donde voy y también de las personas…”.

La joven recordó que cuando se tomaban fotos, María hacía de modelo. Aunque adora su trabajo y nunca se ha planteado dedicarse a la moda o algo así, supone que nunca hay que cerrarse a nuevas puertas. Sin embargo, prefiere seguir en el anonimato lo más posible.

Aunque como hermanas se llevan muy bien, Celia reconoció que se dicen todo lo que piensan, incluso cuando se trata de trabajo: “Soy bastante crítica en el buen sentido y ella pregunta mil veces si nos ha gustado. Me gusta ser sincera siempre. Es mi hermana, admiro todo lo que hace, porque considero su trabajo difícil y también muy duro. La animamos mucho, pero ella es súper exigente consigo misma”.

La fama de María Pedraza no ha cambiado en nada su relación. De hecho, se las ve juntas caminando por la vida muy humildemente. Si todos estaban convencidos de la belleza de María, las últimas fotos publicadas de Celia Pedraza, demuestra que además de que son muy parecidas, es hermosa como la hermana.

Y tú ¿las ves parecidas?