Fuerte polémica por un consejo de Kim Kardashian a las mujeres

Vayan donde vayan, las Kardashians hacen ruido. Ya sea por sus looks extravagantes, sus fluctuaciones en materia amorosa o sus declaraciones polémicas, siempre encuentran su lugar en la primera plana de los medios.

En esta oportunidad, la acreedora de la polémica fue la segunda de las herederas del clan. Desde que su popularidad comenzó, Kim Kardashian y su familia fueron cuestionados por haber creado un imperio basado en mostrar su vida privada, haciéndose millonarios a partir de su show televisivo “Keeping up with the Kardashians”.

Por eso, sus recientes comentarios en defensa de lo que ella denomina “cultura del esfuerzo”, atribuyéndose el concepto a sí misma, a sus hermanas y a su madre, generaron revuelo en el público.

La empresaria, que comenzó su carrera hace más de una década a raíz de la filtración de un video de índole sexual protagonizado por ella, logró transformar el escándalo en un contrato televisivo para grabar su propio reality show, que incluyó todos los condimentos mostrando la vida privada de la millonaria familia.

La exesposa de Kanye West es consciente de su capacidad para transformar su forma de vida en un éxito seguido por millones de personas, y eso, según ella, la convierte en una “mujer trabajadora”.

Las críticas llegaron esta vez debido a un consejo que Kim hizo público, dirigido a quienes deseen dedicarse a los negocios. En declaraciones a la revista Variety, la modelo expresó: “Tengo el mejor consejo para las mujeres que se quieren dedicar a los negocios: ¡Levanta el trasero y ponte a trabajar! Parece que nadie quiere trabajar estos días”.

Entre los comentarios que sus dichos generaron en las redes sociales, los usuarios observaron que la empresaria se pronuncia desde una situación de privilegios, de alguien que vive una vida con todas las comodidades y lujos existentes.

Muchas de las mujeres que la siguen, en cambio, son trabajadoras que trabajan en condiciones injustas, no recibiendo la paga suficiente, y teniendo que esforzarse para cumplir horas extra.

Para desmentir las críticas en torno a su fama supuestamente infundada, la empresaria puso como ejemplo el éxito de sus colecciones de ropa, cosméticos y demás artículos de belleza. De esta manera, justificó su valoración de la “cultura del esfuerzo”.

"Las críticas nos dan igual. La verdad es que trabajamos muchísimo, pero si la gente piensa eso, lo siento. Ya no tenemos energía para todo esto. No bailamos, ni cantamos ni actuamos: vivimos nuestras vidas y logramos tener éxito. No quiero ser desagradable, solo estoy hablando de hechos", apuntó Kim en la entrevista.