Dolor en la familia Montaner por la muerte de un gran amigo

Con posteos en sus cuentas de Instagram, Ricardo Montaner y sus hijos, el dúo Mau y Ricky, expresaron su dolor ante la muerte del periodista argentino Gerardo Rozín, muy apreciado por la familia.

En un extenso texto, la cabeza del “clan Montaner” afirmó: “He sido amigo de un hombre increíble los últimos 17 años. El mejor entrevistador que tuve algún día y uno de los dedos de la mano que cuenta a los pocos amigos de verdad que tengo”.

“Al final tuvo razón, se iba a ir pronto, tengo dolor y enojo, pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedicó y por todas las cuentas de los restaurantes que se apresuró a pagar, también agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos, su familia, el sitio a donde llegar sin aviso y con confianza”, expresó afectado el cantante ante sus 7.8 millones de seguidores.

“El Tío Rozín, el de La Peña se fue y nos dejó solos”, lamentó. “Tengo guardada la última entrevista que me hizo en ION y que por ahora solo yo conservo…”, añadió el autor de “Déjame llorar”.

“Le hablé de Dios porque era mi deber y aunque no me creía me supo escuchar con emoción y respeto a mi fe, a la fe que él decía no tener. De todos modos estoy seguro que Dios en su infinita misericordia ya lo recibió allá arriba en la cima del cielo, donde deben llegar a descansar las buenas personas como ‘el tío ROZIN’”, concluyó. El texto estuvo acompañado por una fotografía en la que se los ve juntos y sonriendo, y el cantautor argentino-venezolano etiquetó a todos los miembros de su familia.

Foto: Instagram @montaner

Desde la cuenta oficial de Mau y Ricky, también se dieron un espacio para expresar su dolor en este triste momento. “Una amistad improbable pero tan real como de toda la vida. Vamos extrañar cada carcajada juntos, tus recomendaciones de restaurantes que eran siempre los mejores y la batalla por pagar la cuenta que siempre ganabas.. Los consejos.. Las puteadas, la ocurrencias”, manifestó el dúo de hermanos.

“Agradecidos con Dios por habernos cruzado en el camino. Espéranos sentado en la mesa del cielo, nosotros llegamos tarde… como de costumbre. Ah, y cada vez que cantemos ‘Dolería’ te recordaremos… es tu preferida”, aseguraron.

Foto: Instagram @mauyricky

Entre los comentarios, Ricky agregó una dulce anécdota que une a Gerardo Rozín con el joven y su flamante esposa, la argentina Stefi Roitman: “Antes de conocer a Stefi hablé contigo a preguntarte si sabías algo de ella... La noche que la conocí te apareciste al restaurante solo a hacer el gesto de ????? cómo vigilando y te fuiste.. una de tus miles de ocurrencias. Agradezco a Dios que haya esperado hasta después de mi boda porque ahora también tenemos ese recuerdo contigo. Te voy a extrañar amigo mío”.

Gerardo Rozín era periodista y productor. En los últimos años fue presentador del programa televisivo “La Peña de Morfi”, donde desfilaron músicos de toda índole y de fama internacional. Se destacó por sus entrevistas sentidas y su profunda humanidad reflejada en su profesión. En entrevistas con la familia Montaner, se podía notar su grado de complicidad: todos lo llamaban “El tío Rozín”.