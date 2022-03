Adamari López respondió a las duras críticas sobre su cuerpo

“Vi la foto y dije: ‘La voy a subir’”. Con esta determinación, la presentadora puertorriqueña Adamari López, compartió con sus seguidores una imagen donde se la puede ver posando en traje de baño y sin retoques.

Ante sus más de 7 millones de seguidores, la bella Adamari se mostró tal y como es a sus 50 años, dejando un mensaje de aceptación al enseñar su vientre con las marcas que, según ella misma reconoció, son propias de la maternidad y los cambios en su peso.

Foto: Instagram @adamarilopez

En el universo de las redes, acostumbrado al Photoshop y los retoques, su publicación generó revuelo, con comentarios positivos y también con críticas. Al tanto de la situación, la puertorriqueña respondió: "Yo vi la foto y dije, '¿sabes qué? La voy a subir' porque yo no tengo complejo de quién soy. Eso es lo que me quedó entre la maternidad y la gordura. Esa es mi realidad, yo no quiero tapar el sol con una mano. Eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Yo me voy a mostrar tal cual soy, con los sacrificios que he hecho", explicó a Molusco TV en una entrevista que no tuvo desperdicio.

Con este poderoso mensaje, la actriz de “Amigas y rivales” intentó llegar a sus seguidoras para animarlas a aceptarse como son y ser más libres.

Recientemente separada del bailarín Toni Costa, con quien tiene una pequeña de siete años llamada Alaïa, Adamari suele utilizar sus redes sociales para dar mensajes positivos.

En un video publicado en su cuenta de Instagram con motivo del Día Internacional de la Mujer, López se mostró caminando descalza a orillas del mar, y con una música instrumental de fondo, acompañó un bello texto.

“Eres perfecta tal y como eres. No te juzgues tanto. Lo estás haciendo muy bien. Eres fuerte. Pero también eres real. Vive cumpliendo tus propias expectativas. Compite contigo misma, es maravilloso ver que eres mejor que ayer. Más empatía, amor y respeto con tu género, todas tienen su propia luz. Celebra, apláudete y abrázate cada día. ¡Lo mereces!”, escribió.

Su publicación motivó a muchos de sus seguidores a dejar comentarios como “eres la máxima inspiración”, “cuando una mujer como tú se respeta no hay obstáculos en su camino”, “maravillosa mujer”, “eres de admirar”.