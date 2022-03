Este vestido negro de Adamari López arrasa en las redes

La actriz y conductora televisiva Adamari Lopez tiene más de 7.1 millones de seguidores en Instagram pero sobre todo, tiene un talento aparte para subir historias, reels, videos y postales que el público adora, además de saber cómo deslumbrar con un buen vestido.

La puertorriqueña es carismática, está en su mejor momento físico y anímico luego de separarse del bailarín español Toni Costa, bajar de peso y cambiar su rutina por una mucho más saludable. No para de sumar éxitos a su vida y eso se le nota en la amplia sonrisa, los ojos cristalinos y su buen humor para hacer los posteos más divertidos entre las figuras latinas.

¡Preciosa! Fuente. Instagram @adamari_lopez

Adamari López: su vestido en cuero negro es la fórmula perfecta para estilizar la figura

Sus aciertos en materia de moda no son menores. Tiene el don de muchos años de trabajar en televisión y así, rodeada de expertos, empanada de tips y trucos, pone en práctica estos conocimientos a la hora de elegir cada atuendo para deslumbrar.

Se nota en cada elección de outfit, en cada línea y en cada look que le vemos. Sea en redes sociales o en la pantalla chica.

Y no es la primera vez que su cuenta en Instagram estalla de likes y halagos en comentarios.

Esta vez, Adamari Lopez cosechó en Instagram nada más ni nada menos que 200 mil likes y un buen número de comentarios positivos por su gran elección de vestuario ¿La analizamos?

Si bien la marca Kiut suele vestirla, esta vez Adamari Lopez seleccionó un vestido particularmente glamoroso. La marca se dedica al estilo fresco, moderno y urbano para la mujer contemporánea, pero no suele tener grandes producciones de vestidos de noche. No obstante, en esta oportunidad la puertorriqueña quiso lucirse con una versión hi night de un vestido negro midi, en simil cuero estilo engomado opaco.

Las abultadas mangas en los hombros contrastan con la terminación ceñida hasta el puño otorgando volumen en donde le hace ganar altura y estiliza.



El modelo es bien escotado en el pecho y posee frunces a lo largo de toda la prenda lo cual armoniza la figura. Además los puños con volados continúan alargando la figura. Eso sí, el truco clave es el tajo frontal con el que estiliza y alarga las piernas al mostrar un poco más de piel.

Para completar, Adamari Lopez luce unos tacones con plataformas acharolados lo cual termina de estilizar toda su figura, que - por cierto- luce más saludable y equilibrada que nunca.

Es un look perfecto para mujeres de su edad, que quieran imprimir un toque de sensualidad pero siempre dentro de la elegancia y la sofisticación. Con líneas modernas, combinable con accesorios y super fácil de imitar.

Y tú ¿Qué esperas para conseguir un modelo similar o inspirarte en este vestido negro increíble que fue furor en las redes sociales de Adamari López?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.