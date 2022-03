James Franco escribió un libro sobre la cantante llamado “Lado invertido: conversaciones reales e imaginarias con Lana Del Rey”. Pero, eso no fue lo único, y entonces comenzaron los rumores sobre la obsesión del actor hacia la cantante estadounidense.

Cómo fue la relación entre James Franco y Lana del Rey

Todo comenzó como un simple intercambio de mensajes en las redes sociales. Sin embargo, como sucede muy a menudo, con el tiempo todo fue desapareciendo, aunque, al parecer, quedó en una amistad. James Franco y Lana del Rey podrían haberse convertido en una pareja, pero nunca llegó a confirmarse si ese “flirteo virtual” los llevó a un paso más de la relación.

Para agregar combustible al fuego, se puede recordar que, en enero de 2015, el actor publicó un ensayo sobre la cantante en Revista V, que lo llamó “Shades of Cool”. Allí, escribió detalles muy conmovedores sobre ella, incluida una declaración inesperada: “Cuando veo sus cosas, cuando escucho sus cosas, recuerdo todo lo que amo de Los Ángeles”.

Una vez más, el actor estaba escribiendo sobre la cantante y, los detalles a los que se refería, eran muy íntimos. Como si eso fuera poco, también salió a defenderla en una oportunidad, aclarando que su personalidad era controvertida o incómoda en entrevistas:

“Lana vive en su arte, y cuando baja a la tierra para entrevistas, se vuelve desordenada, porque no está hecha para esta tierra. Está hecha para vivir en el mundo que ella crea. Es una persona que ha estado tan decepcionada por la vida que tuvo que crear su propio mundo. Simplemente, déjelo vivir en él”, dijo.

Quizás, lo hizo para descartar rumores de su obsesión, porque también aclaró que Del Rey conocía de qué se trataba la idea de escribir un libro sobre ella, a lo que dijo: “Solo escribe a mi alrededor, es mejor si no son mis propias palabras. Es casi mejor si no me entiendes exactamente, pero intenta”.

Pero, ¿qué tan cierto es que James Franco estuvo obsesionado con Lana del Rey y hasta dónde llegaron estos rumores?

¿Obsesionado? James Franco tendría sexo con la música de Lana del Rey

Mientras todos escuchaban hablar constantemente a James Franco sobre Lana del Rey, la gente empezó a querer saber realmente si fueron o habían sido alguna vez pareja. Y es que, así es como se generó la polémica de qué tan cierto es que el actor estuvo obsesionado con la cantante.

La pregunta finalmente se la hicieron en el año 2014 y, sin vueltas, él respondió: “No, ella es una amiga mía … Somos amigos”. Cuando también se le preguntó si se habían conectado, dijo: “No. Sobre mi vida” y explicó en detalle lo que fue la conexión para él: “Te diré por qué, tal vez sea una respuesta aburrida. Hay algo extraño con los tipos creativos. A veces amo el trabajo de una persona y, como, estoy tan enamorado de eso y su personalidad en su trabajo”.

En la misma línea, enfatizó: “Pero, fuera de eso, es como, nuestra dinámica es que somos solo una especie de amigos, nos llevamos muy bien. Pero toda esta atracción sexual es para la persona y el trabajo” hasta que concluyó diciendo: “Me gustaría tener sexo con su música”.

¿Tú crees que eso signifique que James Franco estuvo obsesionado con Lana del Rey?