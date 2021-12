La dura confesión de James Franco sobre su pasado más oscuro

El actor James Franco de 43 años fue acusado por estudiantes que aspiraban a ser actrices de abuso sexual en el año 2018. Ellas publicaron un artículo en el diario Los Angeles Times y allí dieron detalles de la situación, pero durante estos últimos tres años el protagonistade la primera trilogía de "Spiderman" se mantuvo en silencio.

James Franco. Fuente: instagram @officialjamesfrancoo

Recién ahora James Franco se refirió a su pasado más oscuro y lo hizo en el podcast "The Jess Cagle", donde admitió tener una adicción al sexo y haberse acostado con alumnas aunque aclaró que él pensó que eso era consensuado y no lo vio como algo malo para ser denunciado.

El descargo de James Franco sobre las denuncias de abuso sexual

"Admito que me acosté con estudiantes y eso estuvo mal. Nunca debió haber pasado... Supongo que en ese momento, mi pensamiento era que si era consensuado, estaba bien... No quería lastimar a nadie", explicó en el podcast "The Jess Cagle" admitiendo culpabilidad.

Además James Franco agregó que necesita escuchar y reflexionar sobre lo ocurrido y que por ello se mantuvo en silencio y dijo: "En 2018, hubo quejas sobre mí y, en ese momento, pensé que tenía que quedarme callado. Tenía que hacer una pausa. No parecía el momento adecuado para decir nada. Había gente que estaba molesta conmigo y necesitaba escuchar".

James Franco. Fuente: instagram @officialjamesfrancoo

Finalmente James Franco admitió que está bajo tratamiento médico al decir: "Hubo algunos problemas con los que tuve que lidiar que también estaban relacionados con la adicción. He usado mi experiencia (en adicciones) para cambiar quién era". Fue en junio de este año que llegó a un acuerdo con dos estudiantes y les pagó dos millones de dólares a cada una.