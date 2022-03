Todo sobre la historia de amor de Eva Mendes y Ryan Gosling

La misteriosa y romántica historia de amor de Eva Mendes y Ryan Gosling entra en la definición de “relationship goals”. Desde que se conocieron, se robaron el corazón el uno al otro y nunca más se separaron. Conoce todos los detalles.

La historia de amor de Eva Mendes y Ryan Gosling es tan privada y hasta misteriosa, que algunas veces pasa desapercibido que los dos son actores, que llevan mucho tiempo juntos y que han formado una gran familia.

Con el pasar de los años, es innegable la química que han tenido desde que se conocieron, ya que se volvieron totalmente inseparables.

Una verdadera historia de amor: Así se conocieron Eva Mendes y Ryan Gosling

Vale recordar que ambos actores ya tenían una carrera y una gran trayectoria en el mundo del espectáculo antes de iniciar su relación. Por parte de Ryan Gosling, comenzó a actuar desde niño en 'Mickey Mouse Club' y, del lado de la latina Eva Mendes, inició con sus protagonismos en películas luego de ser descubierta por un agente.

Lo más curioso es que pasaron los años desde que se conocieron en 2011 y realmente muy pocos saben la verdadera historia de amor de esta bellísima y estable pareja. Muchas personas que los conocen, aseguran que ambos se cruzaron por primera vez en el set de la película "The Place Beyond The Pines". Sin embargo, en una oportunidad, la misma Eva dijo que, en realidad, ya se conocían desde años atrás.

Aunque el primer encuentro que tuvieron aún permanece en un hilo de misterio, los rumores de su relación comenzaron a resonar fuertemente cuando ambos estaban rodando la película ya nombrada en el 2011.

Lo más tierno de esta historia de amor es que, mientras varias fuentes especulaban sobre su posible romance, los dos fueron vistos en una cita en Disneyland. Allí, según varios testigos, la pareja se mostraba divertida y muy enamorada.

¿Cuántos años llevan juntos Eva Mendes y Ryan Gosling?

Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación, se calcula que, desde que comenzaron a aparecer juntos, ya pasaron más de 10 años y han demostrado ser una de las pocas parejas del ambiente artístico más estables.

El primer evento en el que fueron juntos Eva y Ryan fue para la graduación de la mamá del actor. Para ambas familias fue muy importante. En pocas ocasiones, Eva ha declarado que tienen una excelente relación y, desde ese entonces, quedó sellado como uno de los momentos más significativos para la pareja.

En una entrevista, donde le preguntaron a Ryan Gosling qué era lo que buscaba en una mujer, solo se limitó a decir que Eva Mendes era la mujer “perfecta”. En aquella ocasión, el actor canadiense se limitó a hablar sobre su historia de amor, no obstante, aseguró: "Sé que estoy con la persona con la que estoy destinado a estar. Lo que busco es que sea Eva Mendes, no hay nada más que esté buscando”.

Eva Mendes y Ryan Gosling formaron una familia

La feliz pareja logró formar una familia a través de los años. Su primera hija, Esmeralda Amada, nació en el 2015 y Eva dijo que su nombre estaba inspirado en la protagonista de la novela “El jorobado de Notre Dame” y en su abuela, quien también se llamaba Amada.

Su segunda hija llegó en el 2016 y, curiosamente, lleva el mismo nombre que su hermana mayor, Amada Lee. No caben dudas de que son una pareja que ha logrado mantener su relación muy privada. Sin embargo, en algunas ocasiones, la actriz comparte ciertas cosas a través de sus redes sociales.

Lo que también se sabe es que ambos están completamente enamorados y extremadamente felices con la familia que crearon. Por su parte, el actor Gosling declaró para una entrevista: "Suena como un cliché, pero nunca pensé que la vida pudiera ser así de divertida y de increíble. Es el paraíso, Es como caminar por un campo de flores todos los días, vivo con ángeles”.

¿Te gusta la pareja que hacen Eva Mendes y Ryan Gosling?