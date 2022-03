La polémica amistad entre Seth Rogen y James Franco

Seth Rogen ha salido a hablar sobre la polémica amistad que tiene con James Franco. Este último, entre 2014 y 2018, fue acusado de conducta sexual inapropiada con unos alegatos que ha negado rotundamente.

Seth Rogen y James Franco han trabajado en varias oportunidades juntos. Fueron varios los proyectos a lo largo de sus carreras que transformaron su relación laboral en una linda amistad. Algunas de las producciones fueron “The Interview” (2014), “The Disaster Artist” (2017) y “Juerga hasta el fin” (2013), entre otras.

Polémica amistad: ¿qué pasó entre Seth Rogen y James Franco?

Cuando, en una oportunidad, le preguntaron a Rogen si creía que las acusaciones que se hacían en contra de Franco podrían ser ciertas, el actor respondió: "Lo que puedo decir es que desprecio el abuso y el acoso, y nunca cubriría y ocultaría las acciones de alguien que lo hace o pondría a alguien en una situación en la que estuviera cerca de alguien así".

De igual manera, en la misma entrevista aprovechó para reconocer que estaba arrepentido del chiste que hizo en 2014 en uno de sus monólogos de “Saturday Night Live”. En ese momento, se burló de la acusación que se le hacía a su amigo, donde supuestamente Franco le envió un mensaje a una joven de 17 años por Instagram para quedar con ella.

La broma fue así: "Decidí gastarle una broma a James Franco. Posé como una chica en Instagram, le dije que era muy joven. Parecía imperturbable. Tengo una cita con él en el Ace Hotel".

De esta manera, ante lo citado, aseveró: "Me arrepiento mucho de hacer ese chiste" y añadió: "También me acuerdo de esa entrevista en 2018 en la que comenté que seguiría trabajando con James y la verdad es que no lo he hecho y no tengo planes ahora mismo".

Muchos creen que su polémica amistad ya terminó. De hecho, han llegado a asegurar que Seth Rogen no quería trabajar más con James Franco por dichas acusaciones sexuales. Sin embargo, no es del todo así.

¿Sigue la amistad entre Seth Rogen y James Franco?

Al parecer, en la misma entrevista, Rogen declaró que su amistad con Franco inevitablemente se puso a prueba, pero que no cree que, al menos por ahora, haya terminado: "No sé si puedo definir eso durante esta entrevista. Puedo decir, ya sabes, ha cambiado muchas cosas en nuestra relación y nuestra dinámica".

En cuanto a si la amistad sigue o no, quedará entre ambos, pero Rogen ha finalizado diciendo que todo pasaría y no sería tan doloroso: "Sí. Pero no tan dolorosa y difícil como es para muchas otras personas involucradas. No tengo compasión por mí mismo en esta situación".

¿Crees que sea cierto que Seth Rogen no quiere volver a trabajar con James Franco?