El increíble antes y después de América Ferrera y sus claves saludables

América Georgine Ferrera es su nombre completo. Es una actriz de cine y televisión estadounidense que ya es conocida a nivel internacional por protagonizar la telenovela estadounidense Ugly Betty. Es increíble su antes y después. Conoce las claves saludables que lleva en su vida para haberse ganado semejante cambio físico.

América Ferrera nació el 18 de abril de 1984 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Actualmente, tiene 37 años y, además de ser una guapísima mujer, es talentosa desde muy pequeña. Fue criada por su madre en el Valle de San Fernando y es la menor de 6 hermanos.

América Ferrera: Una carrera a puro talento

Cabe recordar que ha sido elegida “Mujer latina” en el año 2007 por las revistas ‘Billboard’ y ‘Hollywood Reporter’. Comenzó a actuar a los 8 años en el teatro local y en muchas obras escolares.

Fue en el 2002 que hizo su debut en la película Real Women Have Curves (Las mujeres de verdad tienen curvas) y, ese mismo año, fue que se ganó el premio a la mejor actriz en el Sundance Festival por una excelente y destacada interpretación.

Fueron pasando los años y la joven siguió representando destacados papeles, tanto en televisión (Touched by an Angel) como en películas exitosas como “The Sisterhood of the Traveling Pants” y “Lords of Dogtown”.

En el 2006 consiguió cumplir un sueño. Llegó el papel principal en Ugly Betty, que fue una comedia dramática para ABC, que, para quienes no la vieron, era la adaptación de la exitosa telenovela colombiana “Yo soy Betty La Fea”. Fueron 4 temporadas y, a partir de allí, fue imparable.

De hecho, vale recordar que también consiguió el papel de Carmen Lowell en “Amigas Inseparables” donde era prácticamente el pilar de su grupo de amigas. Esa fue una película muy importante para su carrera, como también, para su vida personal.

El increíble antes y después de América Ferrera

América Ferrera está casada desde el 2011 con el actor, director y escritor estadounidense Ryan Piers Williams, con quien tiene 2 hijos, Sebastian Piers Williams y Lucia Marisol Williams.

Durante los últimos años, quien la ha seguido desde sus inicios, notará que tuvo muchos cambios físicos muy positivos. De hecho, es increíble el antes y después gracias a la vida saludable que lleva. Según ella misma, en una de sus recientes entrevistas, confesó que se encuentra en un proceso personal muy importante sobre el cuidado de su cuerpo.

Cabe recordar que, en reiteradas ocasiones, había hecho público su eterno deseo por bajar de peso. Sin embargo, no le resultaba tan fácil tomar la decisión y, además, siempre se la vio como una gran defensora de los cuerpos diversos.

No obstante, en sus últimas publicaciones de su Instagram, se la ha con un vestido morado –el que llevó puesto a la entrega de los premios Emmy–, y ahí sí fue más que evidente su pérdida de peso y su increíble cambio.

“Espero que el museo continúe con esa inclusión. El museo es verdaderamente espectacular y mágico, y aprecio la cantidad de oportunidades que los curadores han aprovechado para discutir la exclusión de las mujeres y las minorías a lo largo de la historia del cine” escribió en su posteo.

¿Hay claves saludables?

Esa publicación dejó claro que su cambio físico no tiene nada que ver con tratar de encajar en los estrictos estándares de belleza, sino con llevar una vida más saludable y ser respetada, ante todo. En cuanto a las claves saludables que compartió, dijo que no hay mucho secreto.

Más bien, se encuentra en un proceso personal donde cuida de su cuerpo con nuevos hábitos alimenticios y actividades físicas que, para quienes las quieran conocer, las comparte constantemente en sus redes sociales.

¿Te ha sorprendido el antes y después de América Ferrera?