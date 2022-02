Cuál es la relación entre Ryan Reynolds y Hugh Jackman

Bette Davis vs. Joan Crawford, Sylvester Stallone vs. Richard Gere y Dwayne Johnson vs. Vin Diesel son algunas de las rivalidades más conocidas en la historia de Hollywood, pero, pocas han sido la mitad de entretenidas que la “pelea” entre Hugh Jackman y Ryan Reynolds que se ha desarrollado en entrevistas, películas y redes sociales durante más de una década.

Esta falsa disputa entre dos de los mejores actores de la actualidad ha sido intermitente a lo largo de los años, incluso, ha alcanzado niveles increíblemente entretenidos y se ha utilizado para bien en más de una ocasión.

Ya sea que estés familiarizado con la guerra que Hugh Jackman y Ryan Reynolds tienen o que todo esto sea una novedad para ti, abróchate el cinturón porque estamos a punto de descubrir cómo comenzó la "enemistad", algunos de sus momentos más importantes y, finalmente, dónde se encuentra en este momento.

La amistad entre Hugh Jackman y Ryan Reynolds

Como cualquier pelea clásica de Hollywood, la rivalidad entre Hugh Jackman y Ryan Reynolds comenzó en el set de una película, específicamente, “X-Men Origins: Wolverine'' de 2009. Y también, como muchas de las peleas de la historia entre hombres destacados, esta comenzó por una mujer.

Durante una entrevista en el 2020, Jackman habló sobre su "enemistad" con Reynolds y explicó que todo comenzó cuando el actor de Wolverine se acercó a la futura estrella de Deadpool y le dijo que fuera bueno con su entonces esposa, Scarlett Johansson:

“Conocí a Ryan Reynolds en X-Men Origins: Wolverine, y solía bromear con él porque era muy amigo de Scarlett Johansson, y Scarlett acababa de casarse con Ryan, así que cuando llegó al plató yo estaba como, 'Oye, será mejor que te comportes lo mejor posible aquí, amigo, porque te estoy mirando', y comenzamos a burlarnos de esa manera, y luego todo se intensificó con el asunto de Deadpool y él llamándome, y tratando de manipularme a través de las redes sociales para hacer lo que él quería”.

Nadie se imaginaba el comienzo de esta historia que, honestamente, es más entretenida que su primera película juntos.

Algunas de sus mejores batallas

En noviembre de 2015, Ryan Reynolds hizo todo lo posible para ayudar a Hugh Jackman, quien participó en la competencia “Sexist Man Alive” de la revista People (el actor de Wolverine la ganó previamente en 2008; Reynolds en 2010) publicando un video de sí mismo con su maquillaje de Deadpool dando la mejor impresión de su amigo:

“En caso de que te lo preguntes, la leyenda del fútbol inglés David Beckham, y no Hugh Jackman o Ryan Reynolds, fue nombrado Sexist Man Alive de la revista People en 2015”.

Un poco más de un año después de que Ryan Reynolds se burlara de Hugh Jackman con la votación del hombre vivo más sexy de la revista People, Jackman le devolvió el "favor" con un tweet especial en honor a Reynolds al recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en la que llevaba una máscara de papel de la cara de su amigo y se echó a llorar.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman, una guerra en pausa

Para mayo de 2021, parecía que la gran pelea entre Hugh Jackman y Ryan Reynolds estaba en pausa, una vez más, cuando la pareja se unió para tomarse una foto con un niño en una escuela de la ciudad de Nueva York. Después de que la madre del niño publicara la imagen en Instagram, los actores rápidamente compartieron la imagen en sus historias de Instagram.

La expresión de asombro en el rostro del niño podría deberse a que se encontró con dos de los actores más importantes de Hollywood, o podría deberse a que se encontró siendo un signo de paz entre los dos. Eso queda en cada uno.

Bueno, ahí es donde dejamos las cosas con la "pelea" de Hugh Jackman y Ryan Reynolds. A juzgar por el historial de la pareja, es seguro decir que pronto tendremos aún más adiciones a su lista de batallas en la guerra en curso entre estos amigos de Hollywood. ¿No crees?