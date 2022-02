Así fue el momento más dramático entre Vicente Fernández y Alejandro Fernández

Alejandro Fernández, conocido como 'El Potrillo', recuerda aquel momento como el más dramático de su vida, porque tan solo tenía 5 años. Su padre, Vicente Fernández lo impulsó a interpretar una canción con un mariachi frente a un enorme público. ¡Inolvidable!

Un momento dramático e inolvidable entre Vicente Fernández y Alejandro Fernández

"Uno de los momentos que más me ha marcado en la vida" recordó Alejandro Fernández, uno de los hijos del ya fallecido y querido, Don Vicente Fernández. La realidad es que era un padre de mano dura. Sin embargo, gracias a ello, lo recuerda también con mucho amor.

La partida de Vicente Fernández el 12 de diciembre de 2021 a las 6:15 de la mañana no ha dejado a nadie indiferente, mucho menos a su familia. De diferentes maneras, cada uno de los integrantes de la Dinastía Fernández lo recuerdan con gran emoción y tristeza.

Por su parte, Alejandro es uno de sus hijos y, probablemente, es el que estuvo más cercano en cuanto al legado de la música que "El Charro de México" dejó. Por ello, es que, a pesar de haber convivido muchas historias cercanas, entre ellas anécdotas inolvidables, existe un momento en el que El Potrillo lo recuerda como el más dramático de su vida.

Se trató de cuando tenía tan solo 5 años y Vicente, su padre, no dudó en acercarlo sin aviso previo, al escenario y confrontarlo delante de miles de personas. Aunque Alejandro recuerda que le gustaba cantar, no fue de lo más gratificante en ese momento. Era muy pequeño para disfrutarlo. No obstante, nunca quiso quedarse con ese mal momento y considerarlo solo como dramático.

Vicente Fernández presumía el talento de su hijo

Con el pasar de los años, comprendió que su padre presumía su talento, que ya, desde tan pequeño, demostraba con orgullo. "Mi padre era súper exigente y muy duro, si le hubiera hecho caso, me hubiera quedado bajo su mando". Asimismo, hoy, con su padre ya fallecido, Alejandro Fernández se detiene a recordar mucho más los buenos que malos momentos vividos.

Así es que aceptó lo que su papá le enseñó a través de su vida: "He tratado de no repetir muchas cosas. A mí mi papá me hizo muchísimo daño, tal vez fue una de las cosas que a mí me influenció para que tomara la decisión de casarme a una edad temprana".

¿Has visto el homenaje emotivo que le dedicó Alejandro Fernández a Vicente Fernández? ¡Muy conmovedor!