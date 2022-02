El cantante Espinoza Paz ha sido responsable de muchos éxitos y de canciones como El Bebeto o La Adictiva. En tiempos donde las mezclas y las fusiones de géneros musicales estaban de moda, Paz siempre fue fiel a su estilo y a sus gustos. Por ello, poco se ha sabido de él y de cómo se ha posicionado en Colombia con su música de mariachi.

Espinoza Paz se fue de México para componer para otros artistas

Mientras muchos creían que Espinoza Paz se había retirado de la música, luego de sus grandes éxitos, no fue así. El músico y cantautor mexicano, especializado en los estilos de banda, norteño, mariachi, duranguense y country en español, simplemente, eligió nuevos caminos:

"Disfruto solamente lo que tengo, de lo que no tengo, no sufro por ello" contó el cantante de regional mexicano, quien se fue a su querida Colombia para darle éxitos a otros artistas. En la misma línea, agregó: "Así como cuando estuve muy presente fue muy bonito, ahora que no he estado tanto también ha sido muy lindo, porque uno debe de gozar y disfrutar con lo que tengas al alcance".

Durante los últimos años, muchos se han preguntado qué ha sido de Espinoza Paz y a qué se dedica. Precisamente, supo aprovechar el éxito musical en el 2008, que le abrió las puertas de la televisión abierta como "coach" en la primera temporada de "La Voz México". Allí se lo vio muy desenvuelto y con su carisma al lado de artistas como Lucero y Alejandro Sanz.

De regreso a México: Qué ha sido de Espinoza Paz y a qué se dedica

Fiel a sus sentimientos, Espinoza Paz nunca se retiró de la música. Eso sí, pasó mucho de su tiempo componiendo y produciendo para otros artistas. Luego, decidió enfocarse en las redes sociales con la música tradicional mexicana y de esa manera se abrió un fiel mercado en Colombia.

Al cantautor siempre le interesó la música tradicional porque nadie lo hacía. Siempre estuvo convencido de que es la que vence la barrera del tiempo y, aunque la gente, en un momento dejó de consumir ese estilo, fue fiel a sus creencias e ideas.

Según se dijo, fue así como llegó el éxito con la canción "El próximo viernes". Sin esperar nada, ya que era una canción donde solo tuvo la intención de expresar sus sentimientos, se sorprendió.

Actualmente, se dedica a seguir componiendo y entre sus planes más cercanos está seguir sacando música, hacer giras en Colombia y ya de regreso a México quiere dar conciertos volviendo a sonar en las radios de su país.

"Me gusta componer, me gusta producir y me gusta el escenario" declaró en una de sus últimas entrevistas, el cantautor mexicano Espinoza Paz.

Y a ti ¿te gustaría volver a verlo en los escenarios?