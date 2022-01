Por qué Espinoza Paz ya no canta más

Espinoza Paz se había convertido en el artista del momento en el año 2008 cuando estrenó la canción "El próximo viernes". Luego, inesperadamente no cantó más. Muchos se peguntan qué fue de él y qué sucedió.

Espinoza Paz, ¿no canta más?

Isidro Chávez Espinoza es su verdadero nombre. Más conocido artísticamente como Espinoza Paz, ?tiene actualmente 40 años. Es un músico y cantautor mexicano, especializado en los estilos de banda, norteño, mariachi, duranguense y country en español.

En una reciente entrevista, ante la incertidumbre de por qué ya no canta más y a qué se debe su regreso a México, respondió: "Disfruto solamente lo que tengo, de lo que no tengo, no sufro por ello”. El cantante regresó a su país tras triunfar en Colombia y ofrecerles éxitos a otros artistas.

"Así como cuando estuve muy presente fue muy bonito, ahora que no he estado tanto también ha sido muy lindo, porque uno debe de gozar y disfrutar con lo que tengas al alcance", contó el cantante, quien regresó a la televisión mexicana y lo mejor, con más música.

La vida de Espinoza Paz: Un talentoso

Cabe recordar que Espinoza Paz se convirtió en el artista del momento en el año 2008. Todo comenzó cuando estrenó el exitoso tema "El próximo viernes" y lo hizo de forma insólita como artista independiente. Fue tan popular su canción, que artistas de la relevancia de Thalía la versionaron inmediatamente en diversos estilos. De hecho, llegó a listas internacionales, como la destacada Billboard.

Ese éxito musical le abrió al cantante las puertas de la televisión abierta como "coach" de la primera temporada en el programa "La Voz México". Allí, al lado de artistas como Lucero y Alejandro Sanz, se ganó el cariño del público gracias a su carisma.

Muchos pensaron que Espinoza ya no cantaría más, y es que pasó mucho de su tiempo componiendo y produciendo para otros artistas, pero no, no se retiró de la música. Con el tiempo se enfocó en ser feliz y estar más presente en las redes sociales con su música tradicional mexicana. De esa manera, es que se abrió un fiel mercado en Colombia.

Pocos lo sabrán, pero fue quien escribió el tema principal "Mi venganza" de la telenovela “La Desalmada”: "Es la primera vez que hago la música de una telenovela y era algo muy especial, fue una forma diferente de componer y fue un reto muy bonito" contó el cantante muy feliz con su regreso.

