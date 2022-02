Qué dijo Pepe Aguilar sobre su polémico libro autobiográfico

Pepe Aguilar ha confesado que este 2022 se encuentra muy feliz preparando 2 proyectos muy importantes que se centrarán en la vida de su familia, la Dinastía Aguilar. Uno de ellos, se trata sobre su polémico libro autobiográfico, del que aseguró que puede llegar provocar todo tipo de reacciones cuando salga a la luz.

Pepe Aguilar y su polémico libro autobiográfico

Durante una entrevista exclusiva concedida al programa Hoy, el cantante mexicano, Pepe Aguilar, reveló que está muy contento escribiendo sus memorias. Sin embargo, algunos temas lo tienen vacilando al punto de tener miedo de darlos a conocer y que luego puedan causar problemas en los demás.

“Creo que no lo van a terminar cuando salga este libro (autobiográfico), nada más que tengo que estar jubilado porque si no después de que salga este libro tal vez no me den la oportunidad de cantar”, dijo el cantautor.

Asimismo, agregó: “Obviamente, no quiero quemar a un colega, no voy a hablar mal de nadie, pero sé algunas cosas muy interesantes, así que… no, no crean que no puedo cantar, pero van a ser polémica, y me encanta la polémica, como saben, siempre me ha encantado, en el sentido de no chismear, sino decir la verdad”.

Pepe Aguilar y el proyecto sobre su padre, Antonio Aguilar

Respecto al otro proyecto que lo tiene vacilando también, es donde contará la vida de su padre, Don Antonio Aguilar. Se trata de su bioserie y algunos inconvenientes inesperados que fueron surgiendo. El cantante contó que tuvo un gran problema para llevarlo a cabo:

“Una de las historias de bioserie más ricas de todas las que ha salido, la verdad, porque antes de repente estabas esperando que esta empresa o este canal de televisión te hablara, y lo haré, y se acabó, nada más que eso, es una serie bastante cara, me gusta cuidar a quien quiere entrar en ella con la lana”.

Pepe Aguilar habló de Christian Nodal

Finalmente, aunque destacó que seguirá adelante tanto con su polémico libro autobiográfico como con la bioserie de su padre, no quiso dejar pasar la oportunidad de mostrarle su apoyo a Christian Nodal tras el escándalo que armó por la ruptura con Belinda.

“Claro que lo conozco, lo llevé a mi primera gira de ‘Jaripeo sin Fronteras’, toda la gira, un buen chico, mis respetos por el éxito que tiene, ¡guau!, y lo veré ahora en Miami, creo él me hablará allí. Creo que todos los que componemos deberíamos ponernos al timón de vez en cuando, poner la bocina cada seis meses para hacer buenas canciones” finalizó.

En estos últimos días salió a confrontar a Thalía. ¿De quién crees que también hablará en su polémico libro autobiográfico?