¿Cuántos hijos tiene Rafael Amaya y cómo vive su paternidad?

Muy cuestionado, tras su regreso a los medios, ahora el actor Rafael Amaya está en el foco de atención por su supuesta paternidad. Al parecer, tiene una hija no reconocida y se tendría que enfrentar a la justicia. ¿Cuánto habrá de cierto?

Rafael Amaya y una hija no reconocida, ¿la sigue negando?

De acuerdo con un reporte que realizó el programa Ventaneando hace 3 años, se dio a conocer que el actor tenía una hija. Fue precisamente en 2018 cuando una reportera de dicho programa viajó a Tecate para entrevistar a la mamá del actor.

Sin embargo, aunque al principio se negó de todas las maneras posibles la existencia de una hija no reconocida, su madre, Rosario Núñez, afirmó que, en los años 90, una mujer se había presentado para contarles que estaba embarazada de su hijo, que, en ese entonces, tenía 16 años.

En la misma línea, la madre del actor también recordó que le hizo el comentario a su hijo, quien le pidió a esa mujer que se hiciera el examen de ADN. Sin embargo, todo quedó en la nada: "Nunca quiso hacérsela, no puedo hacer más, no sé de ella, no la conozco reamente, no sé" dijo Rosario en la charla con la reportera.

De acuerdo con el programa nombrado anteriormente, la supuesta hija no reconocida que tendría Rafael Amaya vive en San Diego, tendría 26 años, se llama Yomairi y se habría recibido con honores como especialista en criminalística.

Hasta el día de hoy, el actor mexicano de 44 años se está ocupando de su rehabilitación, de volver a la pantalla y nunca ha accedido a hablar del tema.

Cuestionado: ¿Qué pasará con Rafael Amaya y su supuesta paternidad?

De acuerdo con las investigaciones, luego de que el programa Ventaneando sacara a la luz la historia de esa hija no reconocida de Rafael Amaya, el actor ahora podría enfrentar un juicio de paternidad.

Al parecer, la joven Yomairi Amaya podría exigirle la prueba de ADN y también reclamar sus derechos, según lo explicó el propio programa de entretenimiento. Respecto a la situación que estaría aquejando a la joven de 26 años, el abogado José Luis Guerrero explicó lo que podría pasar si hace el debido reclamo por la paternidad al actor.

“Puede demandar, puede acudir a la vía judicial y promover el juicio de reconocimiento de paternidad, señalando dar el domicilio en el cual puede ser emplazado, es requerido para que pueda contestar y el juez va a ordenar entre otras medidas, la determinación de pruebas de ADN y van a dar luz al juicio”.

Si Rafael Amaya se llegara a resistir a una prueba de ADN, igualmente se ordenarán las medidas correspondientes y la joven tendrá el derecho a la alimentación, educación y todo a lo que le fue negado durante muchos años.

¿Crees que Rafael Amaya tenga intenciones de reconocer su paternidad?