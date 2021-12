Los detalles de la rehabilitación de Rafael Amaya

El actor mexicano Rafael Amaya tiene una nueva vida, alejado del alcohol y otras sustancias. Te contamos todos los detalles de su rehabilitación, tras haber reaparecido después de 2 años fuera de la pantalla.

La adicción de Rafael Amaya

Luego de que el actor mexicano José Rafael Amaya Núñez, de 44 años, reapareciera ante el ojo público hace algunos meses, resurgieron detalles de cómo fue su rehabilitación. Cabe recordar que todo se debe a su lucha contra la adicción a sustancias.

El famoso protagonista de la narco historia “El Señor de los cielos” se reincorporó a su vida laboral, aquella que había abandonado por un par de años, tras haber tocado fondo con su enfermedad.

Gracias a la compañía y ayuda de su amigo, el cantante Roberto Tapia, como también del pugilista Julio César Chávez, Rafael Amaya pudo volver a aparecer y hacerle frente a la vida. De esa manera, es que, ya finalizada su rehabilitación, a la que se sometió en varias ocasiones, hoy se lo ve muy bien.

Precisamente, en una reciente entrevista con la prensa, le preguntaron al cantante y amigo Roberto Tapia cómo se encuentra actualmente el actor mexicano.

Cómo se encuentra Rafael Amaya después de la rehabilitación

Ante la pregunta de los medios, su fiel amigo Tapia aseguró que Rafael Amaya se encuentra muy bien y viviendo un gran momento. Todo, luego de superar sus problemas de adicciones, aunque enfatizó que dicha enfermedad es de por vida y de esa manera es que siempre tendrá que tener ciertos recaudos.

Cabe destacar que el cantante, además de ser su amigo, fue una de las personas que más lo apoyó al momento en que Amaya decidió avanzar con su desintoxicación. Incluso, cuando el año pasado realizó una gira de conciertos, lo hizo junto a él en pequeñas ciudades de Estados Unidos.

“Mi compadre está muy bien, pues ya ustedes se dieron cuenta de que está trabajando, ya volvió a lo suyo y sigue preparándose para más proyectos. Yo me siento feliz siempre de hacer el bien, ese debe ser el propósito de los seres humanos, hacer el bien sin importar a quién, de corazón hacer las cosas, pero bien, así es como siempre he procurado actuar y creo que no me equivoqué”.

Así fue la respuesta a cómo se encuentra Rafael Amaya después de su rehabilitación. Cabe recordar que ambos famosos se conocieron hace unos años durante las grabaciones de la serie “El señor de los cielos”.

A esta altura de la amistad, Tapia dijo que ya lo considera como un hermano y, sin dudas, esa fue la razón por la que estuvo a su lado en todo momento del difícil camino a la rehabilitación.

En la misma línea, agregó: “Igualmente, su familia es mi familia, mi familia es la familia de él, entonces hay muy bonita hermandad entre nosotros”.

En cuanto a la gira de presentaciones, los unió aún mucho más durante la pandemia. Por ello, Tapia explicó que fue como una transición para que Rafael diera sus primeros pasos nuevamente en la televisión: "FUENTE: Mag El Comercio"

“Ya terminó la gira, él volvió a lo suyo realmente que es la pantalla, y yo sigo en lo mío que es la música, pero fue bonita experiencia y la verdad nos la pasamos muy bien”.

Estos son los últimos detalles de la rehabilitación de Rafael Amaya que ya regresó a las pantallas en la serie “Malverde: el santo patrón” después de 2 años alejado su carrera. ¿Ya lo quieres ver?