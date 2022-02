Además de haber conseguido fama y éxito, gracias a su innegable talento, la vida de Juan Gabriel estuvo marcada por momentos trágicos que vivió desde pequeño. A través de la serie "Hasta que te conocí", producida por Disney Media Distribution Latin América, cada uno de ellos será recordado.

Los 3 momentos más trágicos a lo largo de la vida de Juan Gabriel

Estos son los 3 momentos más trágicos y difíciles de olvidar que Juan Gabriel lidió mientras estuvo vivo.

El primero de ellos, y probablemente el más duro, fue el abandono de su madre. Fue a sus 3 años, que el famoso “Divo de Juárez” fue dejado por su madre en un orfanato en la ciudad Juárez, Chihuahua. El hecho se debió a la imposibilidad que tenía para mantenerlo y cuidarlo. Cabe recordar que, hasta dicho por el propio Juan Gabriel, de pequeño, sufrió abusos físicos y psicológicos de parte de sus compañeros.

En la misma línea, durante sus primeros años de vida, el cantante también contó alguna vez que fue criado por su hermana mayor, Virginia con quien luego dejó de tener contacto cuando ingresó al internado.

Sin dudas, la muerte de su padre fue para Juan Gabriel fue uno de los momentos más trágicos porque sucedió tras una caída del segundo piso de un hospital psiquiátrico. Allí, su papá permanecía internado hacía años debido a sus problemas de ansiedad y demencia severa, por la que desafortunadamente recibía terapias de electroshock. Hasta el momento, se desconoce si su muerte fue un accidente o un suicidio.

Por último y no por ello menos trágico para Juan Gabriel, fue el momento que vivió en la cárcel por un error. Fue en una época donde aún no era famoso y en su intento por buscar nuevas oportunidades en el mundo de la música, viajó a México. Tras dormir durante noches en la Terminal de Autobuses, la Alameda Central -entre otros sitios tenebrosos-, fue acusado de un robo que nunca cometió.

Este traspié, lo llevó al "Divo de Juárez" a permanecer durante 1 año y medio en prisión. Aunque sin dudas fue unos de los momentos más trágicos de su vida, allí fue que compuso la canción "No tengo dinero" y "Me he quedado solo".

Pese a haber vivido una vida llena de obstáculos, Juan Gabriel logró convertirse en un ícono de la música mexicana y todo, gracias a su talento. ¿Cómo lo recuerdas tú?