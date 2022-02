Fue preso por un delito que presuntamente no cometió. Juan Gabriel, más conocido como el “Divo de Juárez”, a pesar de ser uno de los mejores cantautores en la historia de México, no estuvo exento de vivir momentos oscuros y difíciles. Su paso por la prisión tuvo ciertos motivos, pero fueron indignos.

Un divo: Juan Gabriel y su vida repleta de obstáculos

El queridísimo y entrañable cantautor, Juan Gabriel, fue, sin lugar a dudas, uno de los máximos exponentes de la música popular en el último siglo. Todas sus letras, canciones e inolvidables presentaciones en vivo, permanecerán eternamente en la memoria de sus fanáticos.

A pesar de haber sido un talentoso indiscutible, ha tenido que pasar por momentos increíbles, que solo eran una consecuencia de la vida dura y oscura que llevó durante su niñez. Para comprender mucho mejor cuáles fueron los verdaderos y oscuros motivos por los que Juan Gabriel estuvo en prisión, primero, es necesario saber cómo iba su vida en esos momentos.

Ante todo, cabe recordar que fue un episodio muy polémico y confuso. En esos momentos, Juan Gabriel era joven y todavía nadie lo conocía, ni siquiera llevaba su nombre de fantasía. Andaba de bar en bar cantando y realizando cualquier tipo de trabajo para sobrevivir.

Todo sucedió a finales de los años 60, cuando estuvo en prisión en la cárcel de Lecumberri, que se encontraba en el oriente de la ciudad de México. Han pasado los años y aún, muchos se preguntan cuáles fueron los verdaderos motivos por los que el cantautor estuvo allí 18 meses, injustamente.

Los motivos: Juan Gabriel durante su prisión

Existía un expediente que estaba bajo el nombre de Jaime Alberto Valadez, su verdadero nombre, antes de ser reconocido artísticamente. Esta situación data precisamente del año 1967 donde un registro expone que dicha persona fue detenida por un delito similar al del cantante mexicano. Así fue que hizo pensar todo el tiempo que los motivos por los que estuvo en prisión Juan Gabriel, no fueron justos.

El confuso incidente sucedió después de que el cantante dejara Parácuaro, su ciudad natal. La situación fue luego de que el artista cantara en una fiesta privada. Fue acusado porque “supuestamente” le habría robado varias joyas y una radio a Claudia Islas. A pesar de que esa versión fue la que siempre se escuchó, la actriz mexicana lo ha negado. Nunca se hizo responsable de las acusaciones que se realizaron en contra del cantautor.

No obstante, para una entrevista, Rosenda Puentes, la hija de quien fue el director del Palacio Negro de Lecumberri, un día confirmó quién fue la verdadera responsable para que Juan Gabriel fuera a prisión. Se trató de Claudia Islas.

“En ese tiempo, ella estaba casada con una persona importante, militar o policía. Le levantó un falso testimonio porque él no robó nada de joyas; sólo fue a cantar a una fiesta. De él nunca salió decir quién lo acusó de eso; yo me enteré que fue ella porque, como era conocida, eso trascendió, y gente cercana a él me lo confirmó” detalló.

Aunque se dieran a conocer los verdaderos motivos oscuros por los que el Divo de Juárez terminó en prisión 18 meses, recién fue liberado luego de una conversación con Ofelia Urtuzuástegui de Puentes, la esposa del director de la Cárcel de Lecumberri, a la que, el cantante mexicano, le confesó su inocencia y ella le creyó.

Sin dudas, fue una experiencia muy triste, pero Juan Gabriel fue un grande que supo aprovechar ese mal pasar y componer varias canciones como "No tengo dinero", "Me he quedado solo", e "Iremos de la mano", entre otros más.

¿Qué opinión te merece la historia de Juan Gabriel cuando estuvo en prisión injustamente?