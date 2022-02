El romance que mantuvieron Cristian Daniel Stambuk Sandoval, mejor conocido como Koko Stambuk y Maite Perroni, duró un poco más de 7 años. Su separación, estaba anunciada de alguna manera y fue la propia actriz quien salió a hablar: “Fue sano y liberador”.

Pasaron 7 años de relación para que la propia actriz Maite Perroni confirmara su ruptura con el cantante Koko Stambuk. Lo hizo a través del podcast “Se regalan dudas” que es conducido por Ashley Frangie y Lety Sahagún. Tras la polémica separación, la actriz se sinceró sobre uno de los momentos clave de su vida.

Cuando se dice que fue una separación anunciada, es porque la mismísima actriz contó que su relación con el cantante ya no iba bien desde hacía tiempo: “Personalmente llevo ya meses de haber terminado una relación de siete años y medio en pareja. Y no necesariamente tiene que ser una relación tóxica, simplemente es una historia que terminó un ciclo”.

Asimismo, habló en la misma entrevista, un tema que para ella era muy evolutivo acerca de los duelos y de cómo identificar ese momento adecuado para terminar una relación.

Así fue la polémica entre Koko Stambuk y Maite Perroni

El relato de Perroni fue muy sincero y decidió hacerlo tras tantos rumores desacertados: “Fue difícil y fue al mismo tiempo fue adulto, fue sano. Fue liberador, aunque se oiga raro, pero sí, porque ya estábamos en etapas diferentes, ya estábamos caminando hacia lugares diferentes y era difícil poderte sentar y verte a los ojos y decir ‘Se acabó, ¿verdad?”.

En la misma línea, también confesó que la decisión fue de ambos, y que, a pesar de lo doloroso, terminaron en muy buenos términos. La polémica, según sus declaraciones, la crearon los medios porque para ellos ya estaba todo terminado

”Venía el proceso adulto de sentarnos a tener un diálogo en donde pudiéramos decir ‘Este ciclo se está terminando y aunque duela verlo, hay que verlo, porque está pasando y se está convirtiendo en otra cosa, estamos entrando en otra etapa y si es así es mejor ahorita despedirnos con ese amor y esa honra y con ese agradecimiento de que ya pudimos darnos y despedirnos y duele mucho’”, explicó Maite sobre la relación.

La única verdadera polémica entre Koko Stambuk y Maite Perroni fue cuando el cantante rechazó todas esas versiones en que supuestamente su ex le había sido infiel con Andrés Tovar. Cabe recordar que ya estando separados, la actriz fue acusada de ser la “tercera en discordia” en el matrimonio de Andrés Tovar y Claudia Martín.

Koko no había salido a hablar nunca, hasta que rompió el silencio y aseguró que él no tuvo nada que ver con las acusaciones que se le hicieron a su ex novia. A través del programa Despierta América, el cantante le envió un mensaje a su ex Maite.

“Nada, que esté tranquila… Que son mentiras de la TV Notas… Todo… No hay que creer nada, ni lo de Maite, ni lo mío. No es verdad, todo es mentira de TV Notas”, dijo Stambuk.

La historia de amor de Koko Stambuk y Maite Perroni

Maite Perroni y Koko Stambuk comenzaron a tener una relación en 2013, cuando ambos grababan un disco en conjunto. Desde ese momento, ambos artistas decidieron entablar una estable pareja y así es como se los veía. Sin embargo, tras llevar medio año separados, la actriz declaró que fue una linda historia, pero prefiere dejar de hablar de ello. "FUENTE: T13"

“Ya son meses, solamente en ese sentido soy muy discreta y no voy compartiendo esas cosas, son procesos muy personales, pero ya son casi seis meses de un proceso de distancia”, recordó Perroni. De hecho, vale mencionar que, a finales del 2019, Stambuk le había pedido matrimonio a Maite, quien le dijo que sí, pero luego todo se echó para atrás.

¿Te gustaba la pareja que hacían juntos Koko Stambuk y Maite Perroni?