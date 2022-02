Prepárate para ver a Maite Perroni sin maquillaje

Fue elogiada por su belleza innata. Maite Perroni es una cantante y actriz mexicana que debutó en “Rebelde” y, luego, en la popular banda RBD. Ha evolucionado en el tiempo y demostró que es guapísima aun sin maquillaje. Tras una sesión de fotos para la revista Grazia, dejó a todos sin palabras.

Cada tanto, Maite Perroni se olvida de quién es y del glamour. Así lo hizo para una sesión de fotos donde se dejó ver radiante y al natural, sin una gota de maquillaje. Con sus 38 años, luce perfecta. La ex RBD detalló a un medio cuáles eran sus secretos de belleza para lucir siempre con ese cutis impecable, terso y sin impurezas.

Maite Perroni reveló sus secretos para lucir divina sin maquillaje

La actriz y cantante contó que siempre mantenía su cara hidratada. Cada mañana y cada noche se aplica cremas naturales. Sin embargo, enfatizó que la clave es una alimentación sana, balanceada y sin grasa. Esa es su fórmula para beneficiar el aspecto del resto de su cuerpo.

Asimismo, indicó que, en su mayoría, opta por utilizar maquillaje natural y no tan recargado: "Me fascina pintarme la boca de rojo. Combinarla con pestañas muy marcadas y sombras suaves se ha convertido en mi tendencia favorita. La piel luminosa también es un must".

Además de que en la sesión de fotos prefirió salir sin maquillaje, la ex RBD contó que, en general, en su vida cotidiana prefiere andar a cara lavada. Es la mejor manera de mantener un buen cutis. Lo cierto es que Maite, de por sí, es una mujer hermosa y lo demuestra con su sencillez y naturalidad.

De esa manera, se destaca por donde quiera que vaya y como quiera que se vista. Tras llevar una vida un tanto ajustada de tiempos libres, contó que, siempre que puede, aprovecha al máximo los momentos de descanso y, para ello, prefiere andar vestida más relajada y sin una gota de maquillaje.

