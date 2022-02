Pasaron más de 35 años de trayectoria y Jennifer Lopez, gracias a su talento se ha posicionado como una de las mujeres más influyentes de Hollywood. De igual manera, su historial amoroso está marcado por todos los compromisos que tuvo y, en consecuencia, los impagables anillos que recibió.

Jennifer Lopez ha demostrado que además de ser una bellísima mujer, es talentosa en lo que se proponga. Una verdadera artista que ha sabido incursionar y destacarse en todos los lugares allí donde fue. Además de sus icónicas canciones, looks y películas, su vida amorosa también ha sido objeto de atención.

Inevitablemente, siempre ha estado en la mirada de todos por sus romances un poco controversiales y pasajeros. Sin embargo, en los últimos meses, lo que más sorprendió fue su ruptura con Alex Rodríguez, pero mucho más aún, su segunda oportunidad con Ben Affleck.

Esa nueva chance que se han dado, sin dudas ha causado revuelo en las redes sociales sin contar que, a lo largo de su historial amoroso, la cantante ha recibido impagables anillos valuados en miles y hasta millones de dólares.

Los impagables anillos de compromiso que recibió Jennifer Lopez

Haciendo un recorrido por sus relaciones anteriores, Jennifer Lopez recibió valiosos e inapagables anillos de compromiso que por un motivo u otro han quedado en el olvido.

Aunque su primer matrimonio con el actor y modelo cubano Noa Ojani Noa solo duró 11 meses, la Diva del Bronx se lució cuando recibió un anillo de diamante en forma de pera valuado en 100 mil dólares.

Por su parte, vale recordar que Cris Judd fue el coreógrafo estadounidense que se ganó el corazón de la actriz desde el año 1999 hasta 2001 y mucho más cuando le regaló una sortija de diamante en corte esmeralda, valuada también en 100 mil dólares.

Aunque en ese momento, cancelaron su compromiso, la relación que tuvo Jennifer con Ben Affleck hace años fue una de las más atractivas, pero también de las más polémicas. Con solo unos meses de noviazgo, el actor le había pedido matrimonio entregándole un impagable anillo de diamante rosa de 6.1 quilates de Harry Winston valuado en 2.5 millones de dólares.

Imposible olvidar su última relación. Se trata de Alex Rodríguez, el ex jugador de los New York Yankees que le pidió matrimonio la Diva del Bronx después de 2 años de noviazgo. Lo hizo con un anillo de 15 quilates de aproximadamente 2 millones de dólares. Aunque esta relación amorosa, no terminó de la forma más amistosa, se dice que Jennifer lo conserva.

Sin embargo, de todas sus parejas, quien más ha destinado dinero a la compra de un anillo fue, sin discusión, Marc Anthony, que no vaciló en pagar un anillo de compromiso de diamante de 8.5 quilates, también de Harry Winston, pero valuado en nada más ni nada menos que 4 millones de dólares.

¿Qué crees que haya hecho Jennifer Lopez con todos sus anillos de compromiso?