Este fue el romántico regalo de Ben Affleck a JLo por San Valentín

Jennifer López está pasando un gran momento en todos los aspectos de su vida. En lo personal y emocional se la ve en un romance que todo el globo está observando como una de las historias de amor que más ha emocionado en mucho tiempo.

Sí, es su historia con el actor estadounidense Ben Affleck que en realidad es un reencuentro donde nos demuestra que las segundas oportunidades pueden ser un éxito. Recordemos que el amor entre ellos comenzó hace aproximadamente 20 años atrás donde ya estuvieron juntos y por diferentes motivos su amor entro en pausa.

Ben Affleck y JLo. Fuente: Archivo

Para mostrar este gran amor, Con motivo del 14 de febrero el galán de Hollywood le obsequió un video en el que compila una serie de imágenes de JLo y Ben en muchas etapas de su vida, y que tiene de fondo el tema "On my way", el cual está incluido en la banda sonora de la película “Marry Me”.

La Diva del Bronx quiso mostrar a sus millones de seguidores donde escribí "Voy a compartir algo muy especial y personal con vosotros que normalmente solo compartiría con mi círculo más íntimo", comunicó Jennifer López a sus fans al revelar el video de casi cuatro minutos en el boletín de la plataforma OntheJLo.

En muchas oportunidades la pareja ha expresdo este gran romance. López ha asegurado que en esta etapa de su vida está completamente realizada. "Estoy muy feliz, probablemente más de lo que he estado en mi vida entera". Por su parte, Ben Affleck a dicho a Wall Street Journal que su historia con JLo era realmente hermosa. "Es una buena historia. Es una gran historia", sostuvo. "Tengo mucha suerte en mi vida porque me he beneficiado de las segundas oportunidades y soy consciente de que otras personas ni siquiera tienen las primeras oportunidades. La vida es difícil y siempre estamos fallando y, con suerte, aprendiendo de esos fracasos".