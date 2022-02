El verdadero motivo por el que Belinda le pidió 4 millones de dólares a Christian Nodal

El fin de semana explotó una bomba y no hemos podido parar de hablar de ella: ¡Belinda y Christian Nodal se separaron! La pareja que tenía entre sus planes casarse se habría quebrado después de que, entre otras cosas, la artista pop le pidiera a su prometido una suma de 4 millones de dólares.

Lo sorprendente de toda esta historia, más allá de la impactante suma de dinero, es cómo se fue desarrollando toda la trama. Una situación llena de mentiras y traiciones que terminaron siendo la previa de un final anunciado.

¿Para qué quería Belinda 4 millones de dólares?

La semana pasada habían comenzado a circular rumores de que Belinda y Christian Nodal estaban separados. Se empezaron a armar teorías en torno a la situación de los cantantes pero fue en el programa Chisme No Like que finalmente confirmaron lo que estaba sucediendo.

Aparentemente, según detalló Javier Ceriani, el conductor de Chisme No Like, Belinda le habría pedido llorando a su prometido que le prestara 4 millones de dólares para saldar su deuda con la SAT y así no ir presa.

El gran problema surgió cuando Nodal se enteró de que la suma que Belinda tenía que pagar era en realidad de 500 mil dólares. Entonces, ¿para qué quería el resto del dinero? Supuestamente, lo iba a destinar para terminar de pagar la casa que le regaló Lupillo Rivera, con quien tuvo un intenso y fugaz romance.

Ahora, la gran duda que surge es cómo fue que Nodal se enteró de toda la situación. En un primer momento, el intérprete de “Adiós amor” tenía planeado darle el dinero a su amada, así que envió a sus abogados con el contador de Belinda para ver los pasos a seguir, y ahí fue que explotó todo.

Fue debido a todas estas mentiras que Nodal decidió no prestarle el dinero a la cantante, razón por la cual Belinda decidió romper su compromiso y terminar la relación.

Ninguno de los dos protagonistas ha salido a hablar sobre la millonaria suma de dinero en cuestión, aunque ya han comenzado a enviarse mensajes a través de las redes sociales, incrementando aún más la polémica. Esta historia no termina aún y en los próximos días, por no decir horas, nos iremos enterando más de las internas entre Belinda y Nodal.